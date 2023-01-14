把握鋒面前雲系 曾文水庫、甲仙攔河堰人工增雨
南部持續枯水，水利署南區水資源局今天下午利用鋒面前雲系，在台南曾文水庫大壩及高雄甲仙攔河堰同步進行人工增雨，希望為台南及高雄爭取多一點水資源。
南水局發布新聞稿，鋒面前雲系午後有機會為中南部山區引進零星降雨，南水局也把握枯水期難得可能出現的雲系，下午1時在曾文水庫大壩及甲仙攔河堰同步進行人工增雨。
南水局希望透過鋒面前雲系及人工增雨，增加集水區降雨量，挹注曾文水庫蓄水量及提升旗山溪川流量，為台南及高雄爭取多一點水資源。
南水局最新水情資訊顯示，截至下午1時，台南的曾文水庫有效蓄水量1億4342萬公噸，蓄水率28.15%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，有效蓄水量3892萬公噸，蓄水率49.2%；南化水庫有效蓄水量6440萬公噸，蓄水率72.08%。
高雄的阿公店水庫有效蓄水量1118萬公噸，蓄率73.17%；澄清湖水庫有效蓄水量216萬公噸，蓄水率82.13%；鳳山水庫有效蓄水量344萬公噸，蓄水率48.66%。
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