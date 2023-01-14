收網路勒贖信件疑外流個資？華航：與資料庫不盡相符

華航本月初收到匿名網路勒贖信件，第一時間啟動防禦應變措施，確認各項資通系統作業正常，但近日疑似於駭客網站出現部分外流個資，該公司表示，疑似外流個資與公司資料庫不盡相符，尚無法確認來源，警方仍在調查中。

華航表示，針對近日收到匿名網路勒贖信件，已清查確認疑似外流個資與公司資料庫不盡相符，尚無法確認來源，收到信件當下已報警及依法通報主管機關，並在第一時間有效採取防禦應變措施，確認各項資通系統作業正常，也全面性檢視系統安全，確保資安防護，將持續嚴格落實個資保護，強化資訊安全。

華航表示，匿名信件內容疑似以索取金錢為目的，對於任何非法行為強烈譴責，也提醒華夏會員定期修改密碼，並妥善保管自身帳號密碼，以保障個資安全，也勿將資料交付他人，避免遭不當利用。

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