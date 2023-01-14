年關將近 桃機出入境人潮估再創高峰

農曆春節假期即將在下週到來，桃園機場今天出現旅客高峰，全日出入境旅客預報72,316人次，再創解封後新高，其中第一航廈自06時起連續5小時均超過1千人次，前兩個小時2283人，後三個小時5072人，總計7355人，總計6-11時兩航廈出境佔全日出境總人數47.6%，讓桃園機場再度出現出境排隊人龍。

機場公司表示已協調航空警察局加派人力加強安全檢查作業，並協助事先調整行李轉盤、報到櫃檯及保全人力配置，以利航警調度資源集中安檢線作業。

機場公司呼籲旅客至安檢線前排隊時，先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，另外保溫水壺或飲料亦可利用周邊倒水桶淨空，同時脫掉外套、帽子、皮帶，事前簡單的準備動作可大幅加快安檢速度，以利旅客順利接續登機行程。 農曆春節假期即將在下週到來，桃園機場今天已出現旅客高峰，圖為出境排隊人龍。記者季相儒／攝影 機場公司呼籲旅客至安檢線前排隊時，先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，另外保溫水壺或飲料亦可利用周邊倒水桶淨空，同時脫掉外套、帽子、皮帶，事前簡單的準備動作可大幅加快安檢速度，以利旅客順利接續登機行程。記者季相儒／攝影 機場公司表示已協調航空警察局加派人力加強安全檢查作業，並協助事先調整行李轉盤、報到櫃檯及保全人力配置，以利航警調度資源集中安檢線作業。記者季相儒／攝影

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