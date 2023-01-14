全台110間郵局系統當機原因曝光 12:50全面恢復正常

農曆春節將至，全台110間郵局系統今天上午9點起卻無法順利連線，地點分布全台各縣市，影響儲匯、郵務、換鈔及提領現金等服務。中華郵政表示，經查主因部分設備SNA server連線異常所致，經調整已於下午12時50分全部正常。

中華郵政表示，初步檢查為帳號設定導致的網路設備連線問題，但各項業務都有設定可離線作業，儲匯、郵務、換鈔及提領現金等仍可以執行，因作業程序不同，加上適逢假日人力較少，速度上會比較慢，經調整已於下午12時50分全部恢復正常，期間自動櫃員機（ATM）、網路郵局、行動郵局則不受影響，仍可正常使用。 全台110間郵局系統今天上午9點起卻無法順利連線。記者周湘芸／攝影

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