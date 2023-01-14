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石門水庫梅花開8成 水庫滿水位！春節可搭船賞景

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園石門水庫目前梅花開8成，民眾可到溪洲公園、中線及高線附近的步道及槭林公園觀賞盛開的梅花。圖／北區水資源局提供
桃園石門水庫目前梅花開8成，民眾可到溪洲公園、中線及高線附近的步道及槭林公園觀賞盛開的梅花。圖／北區水資源局提供

桃園復興角板山梅花花開5成，預計農曆春節可綻放，不過民眾若不想跑到山上賞花，也可到石門水庫賞約300棵梅樹，目前花開8成，且水情滿水位相當良好，歡迎民眾多多走春。

石門水庫園區內種植的300棵低海拔略梅樹有近40年的歷史，愈冷愈開花，目前園區梅樹的白色小花朵，已掛滿枝頭相繼怒放，花況已開8成；北區水資源局副局長郭耀程表示，根據氣象預報，還會有一波冷氣團，不過會挾帶一點雨，但預估不至於會讓花瓣都被打落，因此良好花況應可維持至春節。

郭耀程說，民眾可到溪洲公園、中線及高線附近的步道及槭林公園觀賞盛開的梅花，漫步在梅花朵朵開的步道間，清新的空氣蘊含著清雅的梅花香，有如人間仙境，美不勝收。還有秋葉楓紅的景緻，交錯著宛如白雪的梅花，別有一番詩情畫意的景象。

郭耀程表示，而目前石門水庫仍是滿水位的狀態，相當歡迎民眾賞花、搭船看湖光山色，民眾可將車開至溪州轉運站再搭接駁車或是直接開進園區內，好好在年節期間走春。

桃園石門水庫目前梅花開8成，且水情滿水位相當良好，歡迎民眾多多走春。圖／北區水資源局提供
桃園石門水庫目前梅花開8成，且水情滿水位相當良好，歡迎民眾多多走春。圖／北區水資源局提供

石門水庫 梅花 春節

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