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一次開箱台灣3間英迪格酒店！首度攜手 3城聯賣2萬起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
高雄英迪格以罐頭、繽紛貨櫃及報關戳章等海港元素為設計靈感。圖／高雄英迪格提供
高雄英迪格以罐頭、繽紛貨櫃及報關戳章等海港元素為設計靈感。圖／高雄英迪格提供

IHG洲際集團旗下的3間英迪格酒店首度攜手合作，推出三城聯賣「TAIWAN INDIGO GO GO」住房專案，包括高雄英迪格、台北大直英迪格，以及新開幕的阿里山英迪格，可一次玩遍高雄、嘉義與台北三座城市。即日起至3月31日開放官網及手機APP預訂專案，售價20,000元起。

英迪格(INDIGO)為IHG洲際酒店集團旗下的精品設計酒店品牌，以鄰里文化為品牌精神，每座城市只有一間英迪格酒店，具有獨一無二的風格特色與鄰間故事。

「高雄中央公園英迪格酒店」為洲際酒店集團在台首間英迪格品牌酒店，以罐頭、繽紛貨櫃及報關戳章等海港元素為設計靈感，鄰近中央公園捷運站、百貨商圈、駁二藝術特區及高雄流行音樂中心。頂樓設有「Pier No.1高空露天酒吧」，以特色調酒與璀璨繁星點亮高雄夜色。

「台北大直英迪格酒店」地處繁榮商圈，以「磚窯文化」及「河岸生活」為特色主軸，體現環山抱水、磚河共棲的品牌意象。酒店緊鄰捷運劍南路站、百貨影城及多間米其林名店，盡享都市潮流與美食饗宴。2022年全新打造sneaKOut BAR露天酒吧，可遠眺台北101與城市景觀，宛如城市秘境。

位於蛟龍盤踞的阿里山山脈支稜上的「阿里山英迪格酒店」於2022年底開幕，為當地第一間國際品牌飯店暨黃金級綠建築飯店。客房以阿里山得天獨厚的壯闊自然生態為設計謬思，融合鄒族文化與台灣藍鵲，使旅人沐浴在大自然的洗禮之中。

英迪格三城聯賣專案「TAIWAN INDIGO GO GO」售價20,000元起。遊客可上IHG官網及APP搜尋「高雄英迪格」預訂，第一晚須入住高雄英迪格酒店，於酒店辦理住房手續時，即獲得台北大直英迪格及阿里山英迪格兩間酒店的住宿券，可依照票券說明彈性預訂房間。相關資訊可電洽：07-272-1666。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北大直英迪格高級客房，寬敞大氣。圖／台北大直英迪格提供
台北大直英迪格高級客房，寬敞大氣。圖／台北大直英迪格提供
阿里山英迪格頂樓設施將於2023年1月16日正式開放。圖／阿里山英迪格提供
阿里山英迪格頂樓設施將於2023年1月16日正式開放。圖／阿里山英迪格提供

英迪格酒店 阿里山 品牌

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