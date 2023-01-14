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原物上漲 商家掛布條「快撐不住了」

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
年關將近，市場上滿滿的採購人潮，更增添新年的氣氛，但是有商家掛出成本上漲，快撐不住了的布條，苦撐渡日子，大家都想過好年。記者曾吉松／攝影
年關將近，市場上滿滿的採購人潮，更增添新年的氣氛，但是有商家掛出成本上漲，快撐不住了的布條，苦撐渡日子，大家都想過好年。記者曾吉松／攝影

年關將近，市場上滿滿的採購人潮，更增添新年的氣氛，但是有商家掛出成本上漲，快撐不住了的布條，苦撐渡日子，大家都想過好年。

春節 漲價

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