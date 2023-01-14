全台110間郵局系統大當機 換鈔、提現、郵務都受影響

農曆春節將至，不少民眾把握假日辦理換鈔、郵寄等業務。全台110間郵局系統今天上午9點起卻無法順利連線，地點分布全台各縣市，讓民眾擠滿郵局門口等候。中華郵政表示，主要為帳號設定導致的網路設備連線問題，儲匯、郵務、換鈔及提領現金仍可離線作業，只是速度較慢，最慢12點半可全面排除。

中華郵政資訊處長陳禎芳表示，初步檢查為帳號設定導致的網路設備連線問題，並非常態性狀況，也排除駭客入侵等問題，主要影響臨櫃儲匯、郵務業務，但各項業務都有設定可離線作業，儲匯、郵務、換鈔及提領現金等仍可以執行，但因作業程序不同，加上適逢假日人力較少，速度上會比較慢，預計最慢12點半可全面排除。

中華郵政也說，今對外營業支局共283局，其中有約110局自上午9點反映無法順利連線，將改以離線方式對外提供服務，並盡力排除設備連線問題，自動櫃員機（ATM）、網路郵局、行動郵局則不受影響，仍可正常使用。 全台110間郵局系統今天上午9點起卻無法順利連線，地點分布全台各縣市。記者周湘芸／攝影

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