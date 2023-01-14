快訊

大甲鎮瀾宮今年除夕恢復搶頭香！前3名信徒可抱回不同尺寸「金媽祖」

黨內逼宮悶燒、在野黨火上加油 蔡蘇體制崩盤綠內亂加劇

學測英文解答出爐！植物肉入題、作文好下手 「考題佛系」有鑑別度

全台110間郵局系統大當機 換鈔、提現、郵務都受影響

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
春節將至，今早卻傳出郵局金融系統當機，系統無法開機連線。記者黃仲裕／攝影
春節將至，今早卻傳出郵局金融系統當機，系統無法開機連線。記者黃仲裕／攝影

農曆春節將至，不少民眾把握假日辦理換鈔、郵寄等業務。全台110間郵局系統今天上午9點起卻無法順利連線，地點分布全台各縣市，讓民眾擠滿郵局門口等候。中華郵政表示，主要為帳號設定導致的網路設備連線問題，儲匯、郵務、換鈔及提領現金仍可離線作業，只是速度較慢，最慢12點半可全面排除。

中華郵政資訊處長陳禎芳表示，初步檢查為帳號設定導致的網路設備連線問題，並非常態性狀況，也排除駭客入侵等問題，主要影響臨櫃儲匯、郵務業務，但各項業務都有設定可離線作業，儲匯、郵務、換鈔及提領現金等仍可以執行，但因作業程序不同，加上適逢假日人力較少，速度上會比較慢，預計最慢12點半可全面排除。

中華郵政也說，今對外營業支局共283局，其中有約110局自上午9點反映無法順利連線，將改以離線方式對外提供服務，並盡力排除設備連線問題，自動櫃員機（ATM）、網路郵局、行動郵局則不受影響，仍可正常使用。

全台110間郵局系統今天上午9點起卻無法順利連線，地點分布全台各縣市。記者周湘芸／攝影
全台110間郵局系統今天上午9點起卻無法順利連線，地點分布全台各縣市。記者周湘芸／攝影

郵局 換鈔 中華郵政 春節

延伸閱讀

郵局金融系統大當機 中華郵政證實：盡力排除中 全國110局改離線因應

春節連假僅「這間」郵局營業 但快捷郵件可照常投遞

文化路嘉義郵局整修牛步化 追加預算還再延1年

補班日郵局、銀行、農會有開嗎？2023周六補班營業時間一次看

相關新聞

全台110間郵局系統大當機 換鈔、提現、郵務都受影響

農曆春節將至，不少民眾把握假日辦理換鈔、郵寄等業務。全台110間郵局系統今天上午9點起卻無法順利連線，地點分布全台各縣市...

郵局金融系統大當機 中華郵政證實：盡力排除中 全國110局改離線因應

春節將至，今早卻傳出郵局金融系統當機，系統無法開機連線，不少郵局外擠滿民眾等候。中華郵政證實，確實有部分郵局發生主控機打...

北北基17日起計程車加收30元 基市府：索證明確認金額

基隆市政府交通處指出，基隆市計程車春節期間運價，從1月17日0時起到1月29日24時止，每趟加收30元，北北基同步實施。...

原物上漲 商家掛布條「快撐不住了」

年關將近，市場上滿滿的採購人潮，更增添新年的氣氛，但是有商家掛出成本上漲，快撐不住了的布條，苦撐渡日子，大家都想過好年。

一次開箱台灣3間英迪格酒店！首度攜手 3城聯賣2萬起

IHG洲際集團旗下的3間英迪格酒店首度攜手合作，推出三城聯賣「TAIWAN INDIGO GO GO」住房專案，包括高雄...

2023台南六甲落羽松季開幕 公所結合周遭景點促銷旅遊

2023台南落羽松季「來稻六甲松鶴玩．悠遊浪漫落羽松」今天開幕，吸引許多民眾遊客，市長黃偉哲與民眾同歡、欣賞美景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。