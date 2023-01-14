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郵局金融系統大當機 中華郵政證實：盡力排除中 全國110局改離線因應

年關將近把握好天氣 市場擠滿採購人潮

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
今天好天氣，很多民眾趁年前最後的假日，到市場採購年貨。記者曾吉松／攝影
今天好天氣，很多民眾趁年前最後的假日，到市場採購年貨。記者曾吉松／攝影

年關將近，下週六即是除夕。今天又是好天氣很多民眾趁年前最後的假日，到市場採購年貨，蔬果魚肉等民生物資供應充足，價格雖稍有上漲，但為了有個富足的好年，市場上滿滿的採購人潮，更增添過年的氣氛。

年關將近，下週六即是除夕，市場上滿滿的採購人潮，更增添過年的氣氛。記者曾吉松／攝影
年關將近，下週六即是除夕，市場上滿滿的採購人潮，更增添過年的氣氛。記者曾吉松／攝影
年關將近，週六即是除夕，今天又是好天氣很多民眾趁年前最後的假日，到市場採購年貨，蔬果魚肉等民生物資供應充足，價格雖稍有上漲，但為了有個富足的好年，市場上滿滿的採購人潮。記者曾吉松／攝影
年關將近，週六即是除夕，今天又是好天氣很多民眾趁年前最後的假日，到市場採購年貨，蔬果魚肉等民生物資供應充足，價格雖稍有上漲，但為了有個富足的好年，市場上滿滿的採購人潮。記者曾吉松／攝影

除夕 年貨

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