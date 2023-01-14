聽新聞
test
0:00 / 0:00
郵局金融系統大當機 中華郵政證實：盡力排除中 全國110局改離線因應
春節將至，今早卻傳出郵局金融系統當機，系統無法開機連線，不少郵局外擠滿民眾等候。中華郵政證實，確實有部分郵局發生主控機打不開情況，但部分窗口可以離線作業處理，目前仍在排除中。
今天為周六假日，不少郵局仍有營業，民眾把握年前前往郵局辦理業務，但今天上午卻傳出部分地區郵局金融系統當機，系統無法開機連線。
中華郵政表示，今對外營業支局共283局，其中有約110局自上午9點反映無法順利連線，地點分布全台各縣市，經查因部分連線設備運作異常所致，將改以離線方式對外提供服務，並盡力排除設備連線問題，盡速恢復連線交易服務。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言