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郵局金融系統大當機 中華郵政證實：盡力排除中 全國110局改離線因應

北北高萬用副手 李四川談曾有「沒制度也沒規矩」施政

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郵局金融系統大當機 中華郵政證實：盡力排除中 全國110局改離線因應

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今早卻傳出郵局金融系統當機，不少郵局外擠滿民眾等候。記者周湘芸／攝影
今早卻傳出郵局金融系統當機，不少郵局外擠滿民眾等候。記者周湘芸／攝影

春節將至，今早卻傳出郵局金融系統當機，系統無法開機連線，不少郵局外擠滿民眾等候。中華郵政證實，確實有部分郵局發生主控機打不開情況，但部分窗口可以離線作業處理，目前仍在排除中。

今天為周六假日，不少郵局仍有營業，民眾把握年前前往郵局辦理業務，但今天上午卻傳出部分地區郵局金融系統當機，系統無法開機連線。

中華郵政表示，今對外營業支局共283局，其中有約110局自上午9點反映無法順利連線，地點分布全台各縣市，經查因部分連線設備運作異常所致，將改以離線方式對外提供服務，並盡力排除設備連線問題，盡速恢復連線交易服務。

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