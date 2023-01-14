明天強烈冷氣團襲台轉濕冷 專家指恐一路冷到過年

把握好天氣，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今明這兩天的天氣狀況將會有非常明顯的差異變化，不論是天氣或是溫度方面都會有很大的反差出現。

今天白天期間鋒面逐漸接近台灣，上午各地還是多雲到晴的天氣，中午過後中部、北部、東北部地區以及各地山區的雲量逐漸增多，部分地方可能就會有局部短暫陣雨出現機會。

他說，到了今天晚間至深夜，鋒面尾端逐漸抵達北台灣並且快速通過，預估從台中、彰化以北一直到大台北一帶將會再轉為有陣雨或短暫陣雨的天氣。隨著鋒面東移，後續東北季風增強，到了下半夜至明天清晨，包括宜蘭、花蓮、台東等地也都會陸續出現降雨的情況。

他表示，明天強烈大陸冷氣團帶來的強勁東北季風影響下，新竹以北到東半部、恆春半島一帶都將是陰天有短暫陣雨天氣，基隆北海岸、東北角以及宜花局部地區有較大的累積雨量，苗栗以南到中南部平地則是多雲的天氣，中南部山區也可能出現局部短暫陣雨，天氣的型態在今明兩天之間有很大的轉變。

溫度方面的變化也很大，吳聖宇說，今天白天台灣還在鋒前暖空氣範圍內，各地高溫普遍仍可到26-28度，南部甚至到30度，不過今天深夜鋒面掠過後，強烈大陸冷氣團南下，將由北往南明顯轉冷。

他表示，明天白天北部、東北部高溫16-17度，比今天下降近10度之多，中部、花東地區高溫降到21-23度，也比今天降4-6度或以上，南部地區高溫大約24-26度，降幅約1-3度，影響相對比較小。

吳聖宇說，明晚到下周一清晨，中部、北部、東北部低溫降到12-14度，部分空曠地區甚至掉到10度或以下的低溫，南部及花東地區低溫在14-16度間，部分空曠地區會降到12度上下，各地明顯感覺到寒意，冷暖之間的溫度差異變化相當顯著，務必留意身體健康。

吳聖宇指出，這波強烈大陸冷氣團，預估至少影響到下周三清晨，這段期間北部、東北部的溫度全天偏冷，白天高溫大概14-16度左右，夜晚清晨10-12度，局部低於10度的低溫，天氣偏向濕冷，降雨機會高。

他說，中部、南部還有花東地區日夜間的溫度差異變化比較大，白天高溫20度以上，高屏一帶甚至24-25度高溫，但是夜晚、清晨溫度同樣偏低，尤其中南部空曠地區如果輻射冷卻作用明顯，同樣有10度以下低溫發生機會。中南部天氣較好，大致為多雲或晴，花東地區雲量較多，有局部短暫陣雨。

吳聖宇說，下周三白天開始冷空氣減弱，溫度略回升，但下周四、下周五之間又有冷空氣遞補南下，過年前這段期間溫度應該偏低，甚至一路冷到過年期間。 今天中午過後中部、北部、東北部地區以及各地山區的雲量逐漸增多，部分地方局部短暫陣雨，明天強烈大陸冷氣團南下，由北往南明顯轉冷。本報資料照片

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