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春節賞梅好去處！嘉義梅山公園梅花綻放 花期今天登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花樹上花苞陸續綻放，花期今天起到本月底。圖／取自梅山鄉公所臉書
嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花樹上花苞陸續綻放，花期今天起到本月底。圖／取自梅山鄉公所臉書

賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園，跨年幾波寒流未綻放，這幾天天氣回暖，梅花樹上花苞陸續綻放，鄉公所臉書公告，梅山公園的梅花初開綻放，花期今天起到本月底，賞花正是時候，農曆春節是賞梅好去處。

「梅花點點開、芳仙悄悄來」，鄉公所說，2023梅山公園梅花季今天周末展開，為期2至3周，今天將實施停車場交通管制，車位不敷使用，請停放環南路。梅花季音樂會下午2點至4點，邀請怡韻薩克斯風樂團來公園演奏，為梅花季奏響序曲。

梅山公園3千棵梅樹，梅花陸續綻放，天氣和煦溫暖，陽光穿越梅樹枝椏，蜜蜂在明暗斑駁的光影中，朵朵梅樹梢上採花釀蜜，吸引大批遊客賞梅花。

縣府文化觀光局說，每年梅花盛開，枝頭上點點雪白，彷彿是被初雪覆蓋一般，饒富詩情畫意，十分浪漫，梅山公園日治時期種梅花，佔地近6公頃，是南台灣賞梅勝地，園區有完整環園步道、觀景台，還有融入雲門舞集林懷民、名導演吳念真、暢銷作家侯文詠等32位作家詩作的「現代文學步道」，不僅能賞花、還能品詩！

梅山是交通部觀光局經典小鎮之一，來梅山公園感受「梅坑月霽」風雅文韻外，還有全台最長最高的太平雲梯、太平老街，以及宗教聖地：梅山公園附近天主教朝聖地梅山教堂中華聖母態像，更有美食、好茶與好咖啡，等著遊客賞梅景，體驗豐富自然美景與深厚宗教人文底蘊。

嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花樹上花苞陸續綻放，花期今天起到本月底。圖／取自梅山鄉公所臉書
嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花樹上花苞陸續綻放，花期今天起到本月底。圖／取自梅山鄉公所臉書
嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花樹上花苞陸續綻放，花期今天起到本月底。圖／取自梅山鄉公所臉書
嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花樹上花苞陸續綻放，花期今天起到本月底。圖／取自梅山鄉公所臉書
嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花樹上花苞陸續綻放，花期今天起到本月底。圖／取自梅山鄉公所臉書
嘉義縣梅山鄉梅山公園梅花樹上花苞陸續綻放，花期今天起到本月底。圖／取自梅山鄉公所臉書

梅花 賞梅

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