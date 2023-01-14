董事長親為客人演奏 林育生讓圓山飯店變不一樣

圓山飯店董事長林育生曾任立委，鮮少人知他也很會吹黑管，上周末偕「樂霓克」（unique）樂團在高雄圓山飯店演出，今、明兩天將在台北圓山飯店再登台，董事長親自為飯店客人演奏，讓圓山飯店添佳話！

圓山飯店現任董事長林育生畢業於台大農學院，後來取得政大高學經營管理及中山大學社會科學院高階公共政策雙碩士學位，博士則改念中山大學海洋環境及工程學系，涉獵廣泛。之後曾任第5、第6屆立委，2019年3月接掌圓山飯店。疫情期間投入飯店業，營運艱困，他帶頭衝刺，業績反轉，讓圓山飯店突圍。

繼開放台北圓山通往孔二小姐故居的東側密道，成功創造話題後，林育生再有創舉，即是在南北兩家圓山飯店搭建藝文平台，引入知名樂團演出，他自己也參與吹奏黑管，看似客串，其實他學黑管已逾10年。

林育生說，圓山飯店是國際級飯店，他到任後一直希望提升飯店服務品質，包括用餐環境、料理翻新等。做為星級飯店，更應讓客人、貴賓留下美好記憶，不管是在飯店裡短暫駐留時聽到美妙的樂音或聞到特殊的調香氣味，浸淫在優雅的環境內，總是能讓人開心。

他表示，疫後將迎來許多國際旅客，飯店有更多努力的方向，這次他攜手樂霓克樂團在飯店客串幾曲，除希望飯店與音樂界有交流互動的機會，也希望透過他們的專業演出，營造優雅的音樂環境，讓圓山飯店變得更不一樣。 圓山飯店董事長林育生（左）攜手知名樂團親為客人演出，營造飯店不一樣氛圍。記者王昭月／翻攝

商品推薦