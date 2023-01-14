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春節連假遊墾丁、大鵬灣 台灣好行電子票證只要半價

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
1月20日至29日搭乘台灣好行從高鐵左營站到屏東大鵬灣、墾丁，使用電子票證只要半價。圖／公路總局提供
1月20日至29日搭乘台灣好行從高鐵左營站到屏東大鵬灣、墾丁，使用電子票證只要半價。圖／公路總局提供

今年春節連假長達10天，冬季氣溫相對暖和的屏東縣，各景點將湧入大量遊客，公路總局為鼓勵民眾使用大眾運輸服務，降低主要道路車流量，1月20日至29日使用電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡等）搭乘「台灣好行」景點接駁路線，全票乘客可享半價優惠。1月20日起至29日祭出大鵬灣琉球線及墾丁快線使用電子票證半價優惠。

公路總局說，行經屏東縣境的包括台灣好行路線「9189」墾丁快線及「9127D」大鵬灣琉球線，經使用電子票證乘車，「9189」線原價為352元，優惠後176元、「9127D」線原價為106元，優惠只要53元。

屏東客運台灣好行「508」神山線連假期間正常行駛，路線行經台灣最高橋樑的谷川大橋、一窺雲霧中的原鄉秘境霧台神山部落，還有品嚐美味的獵人餐、下午茶，全程行程包含導覽及餐點899元起，公路局鄉親來場深度部落旅遊，漫步雲的故鄉，可上屏東旅行社「瘋趣台灣」網站預約。

屏東客運表示，雖然疫情逐漸趨緩不過仍然維持消毒場站及車輛，請民眾進出大眾運輸場站及搭乘客運時，務必佩戴口罩與配合防疫措施，降低病毒傳播風險。

屏東縣 台灣好行 大鵬灣 墾丁 春節 連假

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