明天開始大降溫！鄭明典：北風今晚到 彭啟明：又打回冬天原型

鋒前偏南風環境，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天還是熱，北風晚上到、不弱，天氣變化對比強烈。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，真的要把握未來兩周最溫暖的今天，有春暖花開的感覺，但明天開始大降溫，又打回冬天的原型。過年期間大致上是東北季風到冷氣團或接近到寒流的階段，和近期反差很大，要有服裝調整安排準備。

氣象局說，今天鋒面接近，天氣漸趨不穩定，除了東半部有局部短暫陣雨外，西半部降雨機率會逐漸提高，白天部分地區就有機會出現短暫陣雨，晚上之後鋒面通過，北台灣雨勢轉趨明顯，降雨機率明顯提高，其他地區也有局部短暫陣雨；鋒前偏南風環境，白天還是相當溫暖，各地高溫普遍仍可以來到26至30度，至於早晚低溫約18到21度，日夜溫差大。

氣象局表示，明天鋒面通過及大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北台灣一大清早就開始降溫，天氣轉冷，其他地方中午過後也漸漸有冷的感覺；清晨鋒面通過時，北台灣降雨明顯，其他地區也有局部短暫雨，白天開始降雨轉為以迎風面的北部及東半部為主，其他地區降雨機率較低。

氣象局說，下周一、下周二大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部整天偏冷，其他地區早晚也冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，下周一由於仍有中層水氣通過，因此中南部山區也有零星降雨。

下周三、下周四大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸減弱，北部及東北部氣溫稍回升；降雨範圍縮小，剩桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周五東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局說，21日至23日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；冷空氣強度仍有調整空間，隨時留意最新天氣預報。

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