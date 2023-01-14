春節連假冷不冷？ 彭啟明：明起大降溫 持續到過年

過年到底冷不冷？天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，過去幾周透過各種預測方式，提醒大家周日開始的變化，注意大降溫，而且這一波不管是東北季風或是冷氣團，也將會持續到過年期間。但到底是濕冷和乾冷，每個地方很不相同。

昨晚到今天鋒面接近，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，台灣上空的大氣結構將變得不太穩定，海峽到西半部陸地有對流雲系發展的機會，也有可能帶來局部的短暫雨，溫度上雖然還是暖到偏熱的狀況，但天候就有些變化了，外出要攜帶雨具備用。

天氣風險公司說，今晚到明天清晨鋒面系統將快速掠過中北部地區，又會再有短暫陣雨的機會，中北部的溫度同時逐漸下降，鋒面通過後，北方的強冷空氣隨即南下影響，北部、中部沿海的溫度一路下滑，中部內陸、南部、東半部則較晚降溫。

明天相比今天，氣溫感受反差非常大，天氣風險公司說，尤其是北部地區今天高溫預計還有28度左右，明天從凌晨的19-21度下滑到13-12度。對於年長者、有心血管疾病、慢性疾病、呼吸道較敏感族群都是一大考驗 ，務必要有降溫的心理準備，多多關心親友的身體狀況。

「下周一、周二是北部最低溫時段」，天氣風險公司表示，這次的冷空氣強度在強烈大陸冷氣團等級左右，北部全天溫度約只有12-15度，加上迎風面的水氣稍多，配合陰或有些降雨的天氣，感受上相當濕冷。

至於中南部天氣相對較好，白天高溫可維持在20度左右，但是早晚容易受較明顯的輻射冷卻作用影響，低溫也都有機會降到12-13度，局部空曠地區則有近10度的低溫機會。

天氣風險公司說，下周三、周四冷空氣將稍減弱，各地高溫都有回升的趨勢，但中南部的空曠地區還是受到輻射冷卻作用影響，早晚的溫度是偏低，下周五小年夜預計還有一波冷空氣要南下，對中北部來說又有溫度下降的狀況，而且水氣也會再度增多一些，還是濕濕冷冷的天氣，建議大家好好把握今明溫暖的時光。

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