好天氣只到今天！吳德榮：午夜變天 明天強冷空氣南下

今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象局發布濃霧特報，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天在暖氣團內；各地大多晴朗，白天微熱、早晚偏涼，為暖陽如春的天氣型態，西半部及金、馬容易起霧。

他說，下午起因鋒面接近，大氣略不穩定，中部以北偶有一些局部短暫降雨的機率。今天北部16至28度，中部17至30度，南部17至31度，東部16至31度。

吳德榮說，明天凌晨鋒面抵達、強冷空氣緊接南下，北部、東半部轉雨，氣溫驟降，愈晚愈冷。下周一至周三受強冷空氣影響，北、東有局部雨，新竹以南晴朗穩定；北台灣冷，其他地區氣溫亦下降、早晚冷。

吳德榮指出，各國模式模擬的強度，台北氣象站約在12度上下，為強烈大陸冷氣團的機率較高，北部平地最低氣溫約可降至8度左右，應注意保暖。美國模式（GFS）雖曾數度模擬，大幅超越寒流門檻，最新模擬業已修弱。此波強冷空氣，高山氣溫不夠低，水氣亦不足，降雪條件差。

下周四冷空氣略減弱，吳德榮說，下周五小年夜起至23日年初二冷空氣有增強、減弱、再增強的變化，氣溫也隨之略有起伏，時而觸及大陸冷氣團的標準，北台灣大致偏冷，中南部早晚冷；北海岸、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨，桃園以南大致晴時多雲。但愈接近模式的末期，模擬調整愈頻繁，應繼續觀察。

他說，24日年初三之後的春節假期天氣仍有變化，但準確模擬已超過電腦模式的理論極限，應避免言之過早。

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