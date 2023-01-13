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23：02東部海域規模4.9地震 最大震度2級、11縣市有感

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23：02東部海域規模4.9地震 最大震度2級、11縣市有感

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局今天晚間11點02分發布芮氏規模4.9有感地震。圖／氣象局提供
中央氣象局今天晚間11點02分發布芮氏規模4.9有感地震。圖／氣象局提供

中央氣象局今天晚間11點02分發布芮氏規模4.9有感地震，震央位在花蓮縣政府東方70.2公里台灣東部海域，地震深度18.2公里，最大震度2級。

宜蘭縣、花蓮縣地區最大震度2級，南投縣、台中市、新北市、台北市、台東縣、雲林縣、新竹縣、彰化縣、嘉義縣地區最大震度1級。

花蓮 地震

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