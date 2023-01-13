物治法修法「非治療目的」不必醫囑 復健醫學會批2缺失

考量台灣人口高齡化、健康意識抬頭，物理治療師服務範疇已不侷限於醫療機構內，「物理治療師法」修法昨三讀通過，未來民眾在「非以疾病治療為目的者」，不需有醫囑可直接由物理治療師執行與疾病無關之業務。但台灣復健醫學會直言，此次修法是「政治凌駕專業」，點出修法2大缺失，呼籲立法者應讓行政單位、執法者有明確依據。

「物理治療師法」原規定，執業地點應於醫療機構、物理治療所、經主管機關認可必須聘請物理治療師等機構，且執行業務應依醫師開具診斷、照會或醫囑為之。而新法明定鬆綁執業地點與行為，像是執業地點除醫療機構等外，得於其他經主管機關認可機構；另外也增訂物理治療師執行業務「非以疾病治療為目的」者，不在此限。

台灣復健醫學會表示，尚未修法前，衛福部已有明確函釋，物理治療師在非以疾病治療、非醫療業務等情況下，可執行健康促進、長照復能、延緩失能、運動防護等業務。但此次修法有兩大問題，一是僅把「非以疾病治療為目的者不在此限」納入法中，卻沒有一併將「非醫療業務不在此限」納入；二是於原條文中「照會」一詞並未修正，這在醫療常規中並不合理。

舉例說明，當病人腰痛時，需由專業醫師鑒別診斷其疼痛原因，是骨骼、肌肉或癌症轉移等問題，在醫師法中有明確「醫療業務」定義，若因診斷錯誤造成民眾醫療的延誤，醫師會有面臨刑事、民事責任，但物理治療師沒受過醫師完整專業訓練，是無法判斷民眾發生疼痛背後原因，遺憾的是衛福部卻僅將「非以疾病治療」等字放入法中，未將函釋中的「非醫療業務」等字納入。

至於「照會」一詞，醫師公會全聯會更是反對，舉例：當眼科醫師認為病人眼疾可能是腦部疾病時，會「照會」神經外科或神經內科醫師，只有醫師及醫師之間才有「照會」，且都需要留下照會紀錄，後續憑著診斷及醫囑，再決定後續的治療，是由醫師親自執行、或交由醫事人員執行醫療業務，不會有醫師照會醫事人員而沒有診斷及醫矚卻去執行醫療行為，全聯會認為法條中應移除「照會」等文字，才能避免未來醫事人員自行開治療處方，大開「密醫」後門。

其實去物治所的個案，幾乎都是疾病，否則何來治療？若要從事健康促進或延緩失能，應該回歸一般商業模式，如健康促進會館等屬消費行為而非醫療行為，並訂有相關收費標準，不像現在總總亂相且有逃漏稅的問題。

雖

修法通過，但「非以疾病治療為目的」附帶決議尚未討論細節，衛福部預計3個月內召集中華民國醫師公會全國聯合會、台灣復健醫學會等相關團體討論，界定範圍並給出解釋。醫界坦言，對於通過此次修法「感到有幕後影舞者在操控」，未來討論附帶決議時，將以持續維護民眾權益立場，要求將醫療業務回歸專屬權責，才不會造成民眾權益受損，物理治療師誤觸法的規範，行政及法律執行者有所依據，不容留有灰色地帶。

商品推薦