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台大活體肺葉移植成功 團隊心念這位來不及看見的名醫

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
徐紹勛至今留著李元麒教授的卡片，對於李教授的鼓勵，他一直放在心上。圖／徐紹勛醫師提供
徐紹勛至今留著李元麒教授的卡片，對於李教授的鼓勵，他一直放在心上。圖／徐紹勛醫師提供

台大醫院去年十月完成罕見高難度「活體肺葉移植手術」，自2005年主管機構核准，到2022年進行第一例手術，一路走來十分艱辛。台大醫院胸腔內科主任徐紹勛說，十多前病逝的台大外科部主任李元麒將「活體肺葉移植手術」列為發展願景，「這裏有一群人，永遠沒有忘記老師交代的使命」。

李元麒將「活體肺葉移植手術」列為台大醫院外科部發展願景後，二〇〇〇年開始進行相關計畫，徐紹勛於二〇〇二年被院方賦予帶領台大肺臟移植往前走的任務，他於二〇〇四年到日本進修活體肺移植手術，回國後進行動物實驗，於二〇〇五年七月獲衛生署（現為衛福部）核准執行「人體之活體肺葉移植」新醫療技術。

徐紹勛至今還留著李元麒教授在2010年6月寫的卡片，「徐醫師：恭喜您順利完成博士學位，也祝您與家人赴美一路順風，早日學成歸國！」徐紹勛說，當時他正在美國進修，李教授已得知自己罹癌，但仍寫卡片鼓勵他，對於李教授的鼓勵，「我也一直放在心上」。李元麒於2010年12月病逝。

徐紹勛說，此為全國首例活體肺葉移植手術，他在術前內心忐忑不安，希望知道團隊準備好了嗎？手術器械備妥了嗎？師長、院方支持你嗎？家數支持你嗎？病童術後可以順利存活嗎？這都是他心中的恐懼，但經由大家一起努力，以病人的需求為出發點，這是最有意義的事，「這是用大家的努力、大家的愛，幫廖小妹重現生命之光。」國內器官捐贈風氣不勝，此新醫療技術，為急待移植器官拯救生命的國人，開啟另一種治療選擇。

台大醫院副院長賴逸儒說，呼吸是再不過自然的事情，歲末年終回家過年也是十分自然的希望，但對廖小妹妹來說，曾經這兩個都是很難達成的願望，很高興廖小妹今可順利出院回家過年。

台大醫院外科部主任黃俊升說，廖小妹手術成功，不只是新醫療技術成功範例，還是令人感動的故事，手術過程中團隊曾思考，廖小妹執行全台首例手術是否值得？有沒有把握成功？最終確保捐贈肺葉的父母親安全，且廖小妹已命在旦夕，沒有其他方式恢復健康，這個是最好的選項，團隊只有努力去完成任務，對於整個團隊來說，豈止十年磨一劍的努力。

台大醫院 手術 團隊

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