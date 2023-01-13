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等20年！汐東捷運獲行政院核定 交通部籲新北盡速設計

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
立法委員賴品妤今晚於臉書表示，「汐東捷運綜規報告」獲行政院長蘇貞昌核定，呼籲新北市府盡速動工。圖／取自立法委員賴品妤臉書
立法委員賴品妤今晚於臉書表示，「汐東捷運綜規報告」獲行政院長蘇貞昌核定，呼籲新北市府盡速動工。圖／取自立法委員賴品妤臉書

延宕多時的汐東捷運線先前送至行政院遲未核定，新北市政府、立法委員賴品妤今晚皆表示，「汐東捷運綜規報告」終於獲行政院核定，交通部則說，「有收到消息」，此路線為地方所期待，後續將由新北市政府設計，並將經費送至工程會核定，通過後即可發包動工，盼地方政府盡速著手。

汐東捷運線先前已通過可行性研究、環評，綜合規畫報告則遲在國發會審議。賴品妤今晚於臉書表示，「汐東捷運綜規報告」獲行政院長蘇貞昌核定，呼籲新北市府盡速動工。交通部僅說，「有收到消息」，是否收到公文還要再確認，盼新北市政府盡速著手設計，滿足地方民眾長久以來的期待。

新北市政府、地方民代先前多次喊話，「汐止民眾為了一條捷運等了20年」，盼行政院盡速核定。賴品妤表示，她前天到行政院親自向秘書長李孟諺要求先行核定汐東線，感謝行政院兌現農曆年前核定的承諾，還給汐止遲來的基本交通權益。她也呼籲，新北市府應儘速進行設計、土地徵收及動工相關作業。

汐東捷運計畫全長約5.5公里，設置6座車站及1座機廠，其中5座位於新北市、1座位於台北市，完工後可紓解台北市南港、內湖、新北市、基隆市的交通，並貫通台北捷運、基隆捷運。總建設經費376.93億元，中央補助57.96億元，新北市負擔220.5億元(含代墊台北市)，因為有三站共軌、共用社后機廠，基隆捷運計畫分擔98.47億元，若2年後基隆捷運計畫仍未核定，新北將配合提報修正計畫調整經費分擔。

基隆捷運 行政院

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