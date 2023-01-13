疫後醫院更進步了！ 國泰醫院獲全院「智慧醫院標章」

運用AI幫助醫院管理，國泰醫院近年積極推動數位轉型，去年獲得醫策會2022年智慧醫院全機構標章及智慧醫療類六大服務流程標章認證，昨天由副總統賴清德親自頒獎表揚，國泰醫院院長李發焜表示，國泰醫院在全面提升醫療照護品質及管理效能的同時，也希望能成為國家智慧醫療發展策略的強力後盾。

國泰醫院副院長林朝祥表示，院內透過跨團隊的合作，無論在醫療服務或是醫院管理都讓智慧醫療落地服務，包含使用「大腸鏡即時AI輔助瘜肉偵測系統」、推出智慧急診室「急診敗血症AI智能系統」，結合人工智慧以及SOFA Score自動評估，降低敗血症死亡率與病人平均住院時數。

智慧病房已導入護理站電子白板、智慧床邊系統及電子床頭卡，提升住院病人照護品質。智慧血液透析，減少護理人員的紙本作業，導入後節省80%的護理紀錄書寫時間。

另，運用穿戴式裝置，居家監測病人心電圖，提供遠距醫療照護；打造FHIR格式的雲端電子病歷平台，促進院際、機構間醫療資訊交換的效率；同時，運用醫療儀器智能化管理、UDI醫材管理系統，有效管理儀器設備與醫材。

國泰綜合醫院重視孕產兒安全，亦榮獲2022年醫策會國家醫療品質獎擬真情境類-產兒組金獎，並以「COVID-19疫情期間重症新生兒的外接轉診服務」榮獲主題類-銀獎殊榮，此二個獎項肯定國泰綜合醫院落實分級醫療轉診制度及體現近2年來國家政策關注孕產兒安全的病安工作目標。

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