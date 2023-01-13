快訊

他撿到80年前珍貴二戰底片 洗出畫面直呼撿到寶：真的有「激烈混戰畫面」

好天氣沒了！明起到春節有雨 低溫下探12度時間點曝光

疫後醫院更進步了！ 國泰醫院獲全院「智慧醫院標章」

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
國泰醫院榮獲智慧醫院全機構標章，由副總統賴清德（左）頒發標章給國泰醫院院長李發焜（右）。圖／國泰醫院提供
國泰醫院榮獲智慧醫院全機構標章，由副總統賴清德（左）頒發標章給國泰醫院院長李發焜（右）。圖／國泰醫院提供

運用AI幫助醫院管理，國泰醫院近年積極推動數位轉型，去年獲得醫策會2022年智慧醫院全機構標章及智慧醫療類六大服務流程標章認證，昨天由副總統賴清德親自頒獎表揚，國泰醫院院長李發焜表示，國泰醫院在全面提升醫療照護品質及管理效能的同時，也希望能成為國家智慧醫療發展策略的強力後盾。

國泰醫院副院長林朝祥表示，院內透過跨團隊的合作，無論在醫療服務或是醫院管理都讓智慧醫療落地服務，包含使用「大腸鏡即時AI輔助瘜肉偵測系統」、推出智慧急診室「急診敗血症AI智能系統」，結合人工智慧以及SOFA Score自動評估，降低敗血症死亡率與病人平均住院時數。

智慧病房已導入護理站電子白板、智慧床邊系統及電子床頭卡，提升住院病人照護品質。智慧血液透析，減少護理人員的紙本作業，導入後節省80%的護理紀錄書寫時間。

另，運用穿戴式裝置，居家監測病人心電圖，提供遠距醫療照護；打造FHIR格式的雲端電子病歷平台，促進院際、機構間醫療資訊交換的效率；同時，運用醫療儀器智能化管理、UDI醫材管理系統，有效管理儀器設備與醫材。

國泰綜合醫院重視孕產兒安全，亦榮獲2022年醫策會國家醫療品質獎擬真情境類-產兒組金獎，並以「COVID-19疫情期間重症新生兒的外接轉診服務」榮獲主題類-銀獎殊榮，此二個獎項肯定國泰綜合醫院落實分級醫療轉診制度及體現近2年來國家政策關注孕產兒安全的病安工作目標。

AI 醫材 敗血症

延伸閱讀

工研院與中國附醫簽MOU 打造醫院機器人服務

好羨慕！員工想看五月天 仁寶請來尾牙「跨年」嗨翻

竹市公布新任衛生局長 「醫療界外交官」陳厚全進高虹安團隊

北榮新竹改隸10周年 未來擬建智慧醫療大樓增病床

相關新聞

好天氣沒了！明起到春節有雨 低溫下探12度時間點曝光

中央氣象局表示，明天(14日)鋒面接近，各地白天降雨機率提高，晚間至周日(15日)清晨北台灣雨勢較明顯，周日白天則轉為迎...

爸媽捐肺搶救病危女兒 台大完成全國首例活體肺葉移植

11歲廖小妹去年6月感染蜂窩性組織炎，引發敗血症、呼吸衰竭，造成肺部纖維化，依賴葉克膜維生長達4個月，急需肺葉移植。台大...

疫情過後再加碼！長庚醫院年終獎金曝 5個月+2萬元紅包

醫療院所飽受新冠疫情衝擊，不少小型診所挺不過疫情而申請停業。長庚醫院去年年終獎金頒發5個月，加上1萬元疫情獎勵金紅包。今...

影／久站後蛋蛋疼痛且不孕 常「喬蛋」恐精索靜脈曲張作怪

41歲陳男工作久站，左下腹與左側陰囊睪丸處出現不適與腫脹悶痛感，尤其久坐、久站、提重物與性行為後，不適感更嚴重，婚後3年...

春節蘇花路廊小年夜湧車潮 北上南下最大車流在這兩天

春節連假共10天，公路總局第四區養護工程處預估交通需求以返鄉及旅遊旅次為主，蘇花路廊南下返鄉車流於小年夜至初一(1月20...

疫後醫院更進步了！ 國泰醫院獲全院「智慧醫院標章」

運用AI幫助醫院管理，國泰醫院近年積極推動數位轉型，去年獲得醫策會2022年智慧醫院全機構標章及智慧醫療類六大服務流程標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。