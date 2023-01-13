醫療營收沒賺 長庚發44.5億年終 公立醫院保底1.5月

羨慕！長庚醫院今宣布發放5個月年終獎金，額外加上2萬元疫情獎勵金紅包，總計發出44.5億元年終，年終獎金今天發放。相較於長庚醫院，公立醫院如台大、三總、北榮都是固定年終價碼，今年仍維持1.5個月年終；與長庚醫院相同，都屬於財團法人醫院的新光醫院、馬偕醫院、和信醫院年終獎金介於1個月到3.75個月不等。

● 長庚醫療營收雖虧損 教授級醫師最高仍可領26萬年終

健保署每年統計最賺錢醫院排名，長庚體系總是榜上有名，以最新公布的109年醫院財報，最賺錢醫院前五名（醫務+非醫務盈餘），林口長庚位居第一位賺43.47億元，第二名為高雄長庚賺41.57億元、第三名是中國醫藥大學附設醫院22.14億、第四為台大醫院19.93億元、第五為桃園長庚16.36億元。

單看醫務盈餘，長庚體系完全不在前五名，反而是中國附醫位居第一賺20.47億、第二名為台大醫院賺13.75億、第三名為高醫附醫中和紀念

醫院13.57億、第四名為彰化基督教醫院6.37億、第五名為高雄勢力大同醫院5.9億。

長庚醫院指出，疫情對醫院影響非常大，不管是醫務或是非醫務的收入都明顯受到衝擊，健保署最新的財報資料是2020年，2022年疫情對於醫院的影響仍相當大，不過長庚醫院靠穩健的股利收入，且長期投資在研究發展上，疫情期間，長庚體系的美食街攤商，皆額外給予補助，員工也給予相對應的福利，整體離職率並未在疫情期間增加。

過去長庚年終大多為6個月，今年與去年都是頒發5個月年終。長庚醫院行政中心副總執行長蘇輝成表示，今年除了有5個月年終，相較於去年額外加碼1萬元防疫獎金紅包，今年可以拿到5個月年終加上2萬元防疫獎金紅包。

不過，長庚的年終是以「本薪」計算。以一般主治醫師的本薪薪資計算，今年年終大約能拿到17萬元左右、護理人員最高約可拿到13萬左右、教授級主治醫師最高約可拿到26萬元左右。

● 公立醫院保底1.5個月 財團法人醫院年終「薪」情大不同

根據記者詢問調查，公立醫院如三軍總醫院、台北榮總、台大醫院都比照公務人員發放1.5個月年終。與長庚醫院一樣，同屬財團法人醫院的和信醫院、馬偕醫院、新光醫院基本以1個月起跳。

和信醫院年終獎金固定1個月，額外再加上考核獎金約1個月，馬偕醫院今年年終也是1個月，但額外有春節特別獎金2.6萬以及職員獎金1.1萬、特別獎金4萬、防疫獎金1.4萬，堪稱年終加碼最多的醫院。新光醫院則是落在3個月到3.75個月與往年相當。

新光醫院副院長洪子仁表示，年終獎金基本是3個月，另外則是考績獎金，最多加發0.75個月，另外因體恤同仁防疫辛勞，再加發3000元防疫獎勵。

洪子仁表示，近年醫療環境艱困，醫護人力招募相較過去更難，特別受到疫情影響，年輕人投入醫療領域有不同想法，但醫療機構需求逐漸增加，尤其人力需求高，未來如何招募成一大挑戰，籲應提高醫藥衛生支出占GDP比例，從6.1%拉升到7.5%以上，讓醫院有足夠資源去給予薪資。

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