「解凍」格陵蘭 願景工程基金會攜手企業帶回珍貴資料策展
「歐萊德」公司對環保永續高度關注，也重視氣候議題，去年7月與聯合報系及願景工程基金會共同倡議，展開解凍格陵蘭計畫，11人23天的艱困旅程，只為到現場將最真實一面呈現。這些珍貴的照片資料將在歐萊德公司內展出，公司也獲得環保署環境教育設施場所認證，今在桃園市長張善政見證下揭幕解凍格陵蘭展區。
位於桃園龍潭的歐萊德綠建築為全台唯一政府認證化妝品綠色工廠，董事長葛望平說，「面對氣候變遷問題，沒有人是局外人，我們期望將一個人的力量匯集成一個團體的力量，改變這個世界」，因此前進格陵蘭將珍貴資料帶回。
歐萊德團隊將極地採訪紀錄片段剪輯濃縮為11分鐘的解凍格陵蘭精華版，後續將再剪輯出完整的長版紀錄片持續作為環境教育素材，並預告今年上半年完成首映。民眾現在也可預約至歐萊德參觀策展。
聯合報系願景工作室執行長羅國俊表示，這是台灣教育、新聞史上第一次三方聯合採訪，也是規模最大國際級、空前複雜的訪問，聯合報願景工程基金會是有報導力及行動力媒體，目標也符合聯合國SDGs 第17項的夥伴關係，關心氣候應是大家的事。
羅國俊說，現正推動願景開講，有許多企業、學校邀請實地採訪的記者去和大家分享，也相信這是最能激起大家關心環境的方式。
聯合報內容長蕭衡倩指出，願景工程和聯合報因為氣候議題到過很多現場，也創下媒體企業的里程碑，絕對會繼續走下去。
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