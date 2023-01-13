好天氣沒了！明起到春節有雨 低溫下探12度時間點曝光
中央氣象局表示，明天(14日)鋒面接近，各地白天降雨機率提高，晚間至周日(15日)清晨北台灣雨勢較明顯，周日白天則轉為迎風面北部和東半部有雨。溫度方面，明天白天高溫仍有26至30度，15日起受接近強烈大陸冷氣團等級冷空氣影響，北部地區溫度下探12度，各地最冷時間預計在下周一、周二，都有低溫12度機率。
氣象局指出，明天鋒面接近天氣開始不穩定，各地白天降雨機率提高，晚間至周日清晨北台灣雨勢較明顯，周日白天轉為迎風面北部和東半部有雨。下周一(16日)北部、東北部持續降雨，其他地區則為多雲到晴天氣，受東北季風影響，北部地區雨勢將一路持續到農曆春節。
氣象局也說，明天各地白天高溫仍有26至30度，周日受大陸冷氣團影響，北部清晨開始降溫至18度，晚間再降至12度，其他地區則為23至27度。各地最冷時間預計在下周一、周二，西半部地區低溫為12、13度，花東地區14、15度；北部地區高溫15度，中部地區高溫21、22度，南部地區22至25度。下周三、周四冷氣團減弱，北部高溫約19、20度。但下周五(20日)東北季風增強，氣溫將再降到16至18度。
氣象局表示，春節期間，除夕至年初二北部、東半部地區將持續有雨，低溫約14、15度，高溫16至18度；中南部地區變化不大，低溫約14至16度，高溫23至26度。
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