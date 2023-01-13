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工研院與中國附醫簽MOU 打造醫院機器人服務

中央社／ 台中13日電

中國醫藥大學附設醫院與工業技術研究院今天簽署合作備忘錄，將共同打造應用於醫療的機器人服務，未來不只可提升醫療精準性、醫護人力運用，也進一步也保護病人安全。

中國醫藥大學附設醫院今天透過新聞稿說明，工研院與中國附醫將分階段合作，逐漸擴大智能醫院應用範疇，第1年在服務方面，將應用自主移動機器人於急診與護理部門，針對手術室、急診室、隔離病房等區域，提供物流、感染管制清潔、醫療行政效率等解決方案。

在手術方面則選定骨科、神經外科合作，輔助醫師更精準掌握病灶位置。第二階段陸續應用其他智能科技於中國附醫各部門，第三階段再擴大應用於2025年將啟用的「台中市立老人復健綜合醫院」，打造AI智慧醫院與長照智能服務。

中國附醫今天與工研院舉辦合作備忘錄簽署記者會，中國附醫院長周德陽、工研院副院長張培仁等人皆出席，雙方會中簽署備忘錄，並說明合作內容。

張培仁致詞時表示，面對人口老化、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等挑戰，中國附醫期待透過引進AI科技，提高醫療效率、提升服務品質，工研院將整合國內科技大廠的技術能量，透過生醫、機械、光電等跨領域技術整合，將各項智慧科技與廠商共創，提供產品臨床前驗證，加快業者商品化腳步。

周德陽說，面對人口老化、疫情等多重挑戰，中國附醫已布局智慧醫療領域，工研院與中國附醫將分階段合作，逐漸擴大智能醫院應用範疇，不只可提升醫療精準性、醫護人力運用，也進一步也保護病人安全，為病人與社會貢獻心力。

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