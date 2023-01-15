2022年度熱門話題排行出爐！網嘆：疫情與政治動盪的一年



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友討論的國內外大小事，帶您了解網友熱議的2022年度話題聲量排行。

2022年已經在璀璨的跨年煙火中畫下句點，回顧這一年，台灣本土經歷了疫情大爆發、連日地震與九合一選舉等事件，而國際情勢與兩岸關係也呈現劇烈變動，接下來我們彙整出網路上討論度最高的話題，快來看看網友怎麼說！

「俄烏戰爭」警台提升備戰意識 「裴洛西訪台」達成國際外交重大突破

▲ 2022年度網友熱議話題 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察2022年網路上的所有話題討論，可以發現最多網友關心的就是「俄烏戰爭」，2月24日俄羅斯總統普丁下令進軍烏克蘭，戰爭延燒至今已持續將近11個月之久，造成眾多傷亡與恐慌，也帶來全球性的經濟震盪和能源危機，引起網友的熱烈討論，如「沒想到這個年代竟然會發生戰爭」、「俄烏戰爭打到最後的結局是什麼」等。也有民眾憂慮台灣是否可能成為下個烏克蘭，並在討論區上詢問「俄烏都開打了，大家會不會擔心台灣發生戰爭」，讓許多網友有感回覆道「台灣應該著重演習避難，戰爭來臨時才能冷靜面對」、「今天極權國家敢入侵烏克蘭，明天就敢入侵台灣」，反思台灣民眾應該提升備戰意識，了解戰爭發生時該如何應對。

此外，8月2日「裴洛西訪台」也受到網友的高度關注，作為美國聯邦眾議院議長，裴洛西的到訪象徵台灣在國際外交上具有一定突破，當日許多民眾都在松山機場外圍觀等候，更是有近70萬人次同時在追蹤其班機動態，大家對裴洛西此行的重視程度可見一斑。也有網友在部落格上表示「裴洛西議長的來訪是肯定我們過去在民主及保障人權上的努力，我們應該誠摯歡迎他們」，並期待透過他國公眾人物的影響力，讓更多人看見台灣；不過，也有不少民眾擔心此次訪台導致兩岸關係緊張，相關話題正反意見討論擴散。

而「世界盃足球賽」則是年底最受關注的體育盛事，除了觀戰緊張刺激的精彩賽事外，不少人也將目光放在英俊帥氣的天菜運動員上，有網友就表示「看球看人我都要」、「足球是帥哥密度最高的運動」；另外，帶有博弈性質的運動彩券也成為話題面向中的另一大焦點，民眾會將自己猜測的比分押注，期待支持隊伍獲勝之餘，也能為荷包增加厚度。日前就有民眾在社群平台表示「IG的便利貼全部都是世界盃國家和比數，看得出來大家都有在買運彩」，也有熱心網友直接打出一篇「給新手的運彩小知識」，詳細說明購買步驟與注意事項，覺得購買運彩可以增添觀看世界盃的樂趣。

在動盪的2022年，國內外不管是經濟、政治或是疫情都經歷了重大變故，但與此同時我們也享受到了花小錢就能開心玩的國旅補助，掀起一波離島旅遊與樂園約會的熱潮，而口罩與出境的限制政策也在逐漸鬆綁，機場又恢復了往昔的繁忙熱鬧。這些日子裡曾經氣氛低迷，也承載過歡聲笑語，無論回憶是好是壞都將伴隨我們走向2023，這嶄新又充滿希望的一年。

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「2022熱門話題」相關討論則數。

觀測期間：2022/01/01~2022/12/31，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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