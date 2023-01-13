不滿低薪、留才津貼排除千人 台鐵產工將赴交通部抗議
行政院去年底核定，台鐵今年起發放留才職務津貼2千至3千元，台鐵產業工會不滿調升幅度仍為交通部下國營事業單位最低薪，且發放對象排除去年8月剛以「改善低薪」調薪至3萬的1千多名營運人員，1月17日將前往交通部召開記者會抗議。台鐵產工秘書長朱智宇也說，目前約有20多人報名出席，將視交通部當天回應，後續也不排除罷工等行動。
台鐵產業工會表示，留才津貼與基層期望有落差，發放後台鐵仍是國營事業最低薪，且發放對象又排除去年8月以「改善低薪」調整未滿3萬元薪資者至3萬元的1千多名營運人員，呼籲留才應不分職種、身分，1月17日將號召員工前往交通部召開記者會抗議。
台鐵產業工會指出，去年8月因應中華快遞工會罷工時，社會關注交通部轄下事業單位低薪慘狀，交通部長王國材表示「國營事業不應帶頭低薪。」台鐵局後以「改善低薪」將1千多名薪資未滿3萬的營運人員調薪至3萬(薪資30040，暫支薪點180)，但所謂改善低薪的代價卻是被國家排除在此次留才津貼適用範圍，恐將因此損失高達10萬元以上。
台鐵產業工會表示，自公司化以來便主張「留才不分職種、不分身分 」，提出3大訴求呼籲王國材落實承諾，包括應參考港務、郵政等單位，提出務實留才方案；應將1138位營運人員員工全部納入留才津貼；調整營運人員薪給表。
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