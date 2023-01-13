快訊

解答看這裡！學測自然火星移民、瘋狗浪入題 考題長「有108課綱的味道」

不滿低薪、留才津貼排除千人 台鐵產工將赴交通部抗議

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵產業工會不滿，留才津貼發放後，台鐵仍是國營事業最低薪。本報資料照
台鐵產業工會不滿，留才津貼發放後，台鐵仍是國營事業最低薪。本報資料照

行政院去年底核定，台鐵今年起發放留才職務津貼2千至3千元，台鐵產業工會不滿調升幅度仍為交通部下國營事業單位最低薪，且發放對象排除去年8月剛以「改善低薪」調薪至3萬的1千多名營運人員，1月17日將前往交通部召開記者會抗議。台鐵產工秘書長朱智宇也說，目前約有20多人報名出席，將視交通部當天回應，後續也不排除罷工等行動。

台鐵產業工會表示，留才津貼與基層期望有落差，發放後台鐵仍是國營事業最低薪，且發放對象又排除去年8月以「改善低薪」調整未滿3萬元薪資者至3萬元的1千多名營運人員，呼籲留才應不分職種、身分，1月17日將號召員工前往交通部召開記者會抗議。

台鐵產業工會指出，去年8月因應中華快遞工會罷工時，社會關注交通部轄下事業單位低薪慘狀，交通部長王國材表示「國營事業不應帶頭低薪。」台鐵局後以「改善低薪」將1千多名薪資未滿3萬的營運人員調薪至3萬(薪資30040，暫支薪點180)，但所謂改善低薪的代價卻是被國家排除在此次留才津貼適用範圍，恐將因此損失高達10萬元以上。

台鐵產業工會表示，自公司化以來便主張「留才不分職種、不分身分 」，提出3大訴求呼籲王國材落實承諾，包括應參考港務、郵政等單位，提出務實留才方案；應將1138位營運人員員工全部納入留才津貼；調整營運人員薪給表。

台鐵 交通部長 薪資

延伸閱讀

蘇花中斷海路疏運啟動 300多人百餘車輛今搭船北返

蘇花公路坍方 蘇貞昌：已調齊能載運車輛的船舶

王國材視察蘇花公路搶災 15日通車後邊坡加固3天採管制通行、19日恢復正常

蘇花公路坍方 蘇貞昌：已調動船舶及軍艦協助運輸

相關新聞

爸媽捐肺搶救病危女兒 台大完成全國首例活體肺葉移植

11歲廖小妹去年6月感染蜂窩性組織炎，引發敗血症、呼吸衰竭，造成肺部纖維化，依賴葉克膜維生長達4個月，急需肺葉移植。台大...

疫情過後再加碼！長庚醫院年終獎金曝 5個月+2萬元紅包

醫療院所飽受新冠疫情衝擊，不少小型診所挺不過疫情而申請停業。長庚醫院去年年終獎金頒發5個月，加上1萬元疫情獎勵金紅包。今...

影／久站後蛋蛋疼痛且不孕 常「喬蛋」恐精索靜脈曲張作怪

41歲陳男工作久站，左下腹與左側陰囊睪丸處出現不適與腫脹悶痛感，尤其久坐、久站、提重物與性行為後，不適感更嚴重，婚後3年...

春節蘇花路廊小年夜湧車潮 北上南下最大車流在這兩天

春節連假共10天，公路總局第四區養護工程處預估交通需求以返鄉及旅遊旅次為主，蘇花路廊南下返鄉車流於小年夜至初一(1月20...

「白玉蘿蔔」是美濃專利各農會後知後覺 凸顯農產品牌化困難重重

白玉蘿蔔這個品種民眾耳熟能詳，但高雄市美濃區農會日前發聲明，強調「白玉蘿蔔」及其相關名稱、文字、圖片等，是美濃區農會註冊的商標，未經授權許可不得使用。此舉驚動各地農會和農友，包括最近中部舉辦的拔白玉蘿蔔活動，都有觸法之虞。為何「白玉蘿蔔」之名成了美濃農會的專利？其實類似商標之戰早在稻米、咖啡等市場開打，目的在防止劣幣驅良幣。

不滿低薪、留才津貼排除千人 台鐵產工將赴交通部抗議

行政院去年底核定，台鐵今年起發放留才職務津貼2千至3千元，台鐵產業工會不滿調升幅度仍為交通部下國營事業單位最低薪，且發放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。