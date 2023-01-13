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不只花火節精采 澎湖一年四季還能這樣玩

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「冬-訪古季」除了有搭配元宵節經典遊程，還會帶遊客深入了解澎湖軍事史蹟、廟宇文化。圖／觀光局提供
「冬-訪古季」除了有搭配元宵節經典遊程，還會帶遊客深入了解澎湖軍事史蹟、廟宇文化。圖／觀光局提供

春節將至，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處長許宗民表示，以往以花火節為旺季的澎湖，今年春節連假機票已幾乎售罄，訂房率也將近5成左右，澎湖風管處推出「2023澎湖四季旅遊」系列活動，首場為2月4日至7日「元宵乞龜專車-湖西+南環線」及2月5日至7日「元宵乞龜專車-北環線」，到指定景點踩點集章還可抽液晶電視。

許宗民表示，澎湖有自然地質景觀、海洋及生態資源、農漁產業及人文古蹟，面對新趨勢營造主題式旅遊，配合季節性與氣候，整合推出一年四季皆可遊玩遊程，希望顛覆大家對澎湖觀光旅遊的認知，一年四季都有不同系列活動。

澎湖國家風景區管理處今年整合四季具代表性的生態旅遊資源，率先登場的「冬-訪古季」除了有搭配元宵節經典遊程，2月25日至3月26日還有「北環線」及「湖西+南環線」一日遊活動，深入了解澎湖軍事史蹟、廟宇文化。「春-賞鷗季」分別有「東(北)海跳島」及「南海跳島」一日遊經典遊程，5月19日至7月7日共8梯次，可欣賞燕鷗翱翔與生態之美。

「夏-石滬季」分別有「吉貝石滬環境教育一日遊」及「吉貝石滬觀星兩天一夜」，6月30日至9月2日共10梯次，體驗先民捕魚智慧及石滬文化資產保存重要性。「秋-奇岩季」分別有「跳島探索」及「本島探索」，9月30日至11月18日共8梯次，帶遊客欣賞澎湖地景和風貌。

另外，澎管處表示，為增加元宵節趣味性，2月4日至8日在澎湖機場旅遊服務中心櫃檯有「打卡送見面禮」，於澎湖國家風景區管理處粉絲團按讚打卡可獲得明信片一張，另還有「猜謎活動」、「轉盤轉轉樂」、「乞龜博杯」等活動，前往指定景點踩點集章還可參加抽獎，最大獎為32吋液晶電視。

「秋-奇岩季」分別有「跳島探索」及「本島探索」，9月30日至11月18日共8梯次，帶遊客欣賞澎湖地景和風貌。圖／觀光局提供
「秋-奇岩季」分別有「跳島探索」及「本島探索」，9月30日至11月18日共8梯次，帶遊客欣賞澎湖地景和風貌。圖／觀光局提供

澎湖 元宵節 國家風景區

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