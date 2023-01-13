影／後疫情善用媒體影響力達永續 「星星之火2」紀錄片今上線

新聞，為弱勢者發聲、推動社會進步，是產業、更是志業。蕭同茲先生文化基金會2023年公益紀錄片「星星之火2：風起-新聞人的永續使命」今正式於蕭同茲先生文化基金會上線( http://www.hsiaotungtzu.org/news.html )。

蕭同茲先生文化基金會為紀念中央通訊社創社社長蕭同茲所設，長年關切台灣新聞產業在時代變遷中所遭遇的挑戰及角色， 2021年推出「星星之火-新聞人的一生志業」，探討新聞產業如何在數位洪流下奮力求生，今年再推「星星之火」續篇，聚焦於新聞的公共性，思考後疫情時代如何善用新聞媒體的影響力，為人類永續盡一份心。

蕭同茲先生文化基金會指出，本片以聯合國「2030永續發展目標」SDGs為標的，詢問重量級新聞人及永續意見領袖如何看待台灣推動永續的現況及挑戰？媒體在其中扮演的角色? 以及未來如何善用新聞媒體的能量，讓永續發展更有力。

受訪者包括卓越新聞獎基金會執行長邱家宜、公視董事長胡元輝、台大新聞所所長洪貞玲、陳秀鳳、聯合報社長游美月、東森新聞台節目製作人舒夢蘭、遠見雜誌社長兼哈佛商業評論全球繁體中文版執行長楊瑪利、TVBS新聞部副總經理詹怡宜、自由時報總編輯鄒景雯、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、願景工程基金會執行長羅國俊。

蕭同茲先生文化基金會董事吳豐山今在影片首映會中說，新聞人堅持新聞核心價值及真實報導，才能推動社會進步。簡又新也說，媒體帶頭改變大眾的觀念，是台灣推動永續工作的重要動能。

游美月在片中受訪時表示，媒體要做的第一件事情就是倡議，聯合報為什麼要派七名記者去格陵蘭報導氣候變遷，之後派記者報導COP27氣候峰會，因為對全世界的重要媒體來講，COP27是不能缺席的場合，聯合報知道此議題對台灣、甚至對全球發展都是至關重要的，「沒有一個人是局外人。」

商品推薦