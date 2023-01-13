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影／畜產試驗所發表台灣新品種鬥雞肉、牧草與雞蛋白丁

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
畜產試驗所發表台灣新品種鬥雞肉、牧草與雞蛋白丁。記者周宗禎／攝影
畜產試驗所發表台灣新品種鬥雞肉、牧草與雞蛋白丁。記者周宗禎／攝影

農委會畜產試驗所今天辦年終成果發表會：其中「台灣首次發表改良種鬥雞」、「耐鹽水牧草新品種台畜狼尾草9號」、「常溫即食蛋白丁」三項亮點主題產品陸續技轉給民間生產，主打肉質Q彈鮮美的鬥雞肉已經開賣。

畜產試驗所展示過去一年的研究成果，除了針對近年玉米、大豆等國際經濟動物飼料價格飆漲、影響國內物價與養殖業者收益而開發替代食材，也投入培育過去民間各自飼養的鬥雞新品種，改良因為氣候異常經常產量品質下降的牧草、將經常供過於求的液體蛋白改良為能夠長期保存的乾燥「蛋丁」。

助理研究員李雁鈴表示，畜試所花蓮場新品系「花畜鬥雞」保留鬥雞特徵，公雞在許多宗教活動上可供祭祀用；母雞肉質鮮美、燉煮雞湯青甜不油膩，烤雞雞皮特別脆雞肉特別Q有如放山土雞，而且生長期短6個月就能夠長到3.5公斤，極具經濟價值。

副研究員李姿蓉說，新開發的耐淹水牧草品種「狼尾草台畜草9號」，即使連續降雨淹水也不會影響產量與品質，可以延長採收期到12周，能因應氣候變遷且有抗倒伏、營養品質佳，產量高、耐病蟲害等優良特點，非常適合草食動物的糧食，將推廣給種植農民與酪農戶使用。

台灣商業用雞蛋液體蛋白經常產銷過剩，副研究員陳怡兆表示，以及蛋白作為原料研發乾燥產品，畜試所開發出可常溫保持乾方便攜帶的「雞蛋白丁」新產品，能夠常溫保存，讓過去常因保存不易、攜帶載運不便丟棄的蛋白資源能夠充分利用。

畜試所所長黃振芳指出，近年經濟動物的飼料價格飆漲，畜產試驗所投入研發，以過去大多丟棄或做肥料的鳳梨等水果皮、渣與甘藷皮等農業副產物用來替代部分傳統經濟動物飼料。

黃振芳表示，一年來畜產試驗所科學研發工作展現高度韌性與團隊精神，在環境保護、畜牧永續發展與服務創新、國際品質認證研發等各方面成果良好，研究及學術發表獲獎多達15項，研發專利4件、技術轉移30件，創新育成中心已有19家業者進駐。

畜產試驗所發表台灣新品種鬥雞肉、牧草與雞蛋白丁。記者周宗禎／攝影
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飼料 雞蛋

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