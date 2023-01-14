冬天保暖不麻煩！五種暖身茶飲超有用



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「暖身茶飲」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的5大冬季暖身茶飲。

隨著冬季的到來，大家紛紛祭出自己的暖身方法，而茶飲便是其中一種簡單又有效的方式，一杯暖暖的茶喝下肚後不僅可以讓身體從內暖到外，還有助於氣血循環。而在眾多的暖身茶飲之中，又以哪些種類的暖身效果最好呢？

經典「薑茶」調製有秘招 「紅茶」比熱可可還暖身！

▲ TOP5 冬季暖身茶飲 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對於「暖身茶飲」的討論，發現紅茶的討論熱度很高。除了一年四季都取得容易外，紅茶的保暖效果其實也十分顯著，日本中京電視台的節目曾做過實驗測試八種冬季常見熱飲的保暖能力，而紅茶以使身體保暖65分鐘的成績，在眾多飲品中排名第三，超越民眾普遍認知的絕佳保暖飲品如熱可可、咖啡、牛奶等飲料。另外，也有營養師說明紅茶因為「含有茶黃素，能促進能量代謝、促進體溫的維持」，十分推薦大家在冬天時可以多喝紅茶暖身。

「薑茶」也是許多人在寒冬中暖身的熱門選項，不過若是純薑汁有十分刺激辛辣的味道，部分網友便表示「不敢喝薑汁」、「喝薑汁後都會喉嚨痛」，因此其他人分享製作薑茶的妙招，說道「怕純薑味太重可買薑切片跟二砂、黑糖炒乾成薑片密封保存」。中醫師也建議一杯薑茶用三至五片生薑已足夠，且不建議每天喝薑茶，以免使身體過於燥熱出現其他問題。

為了解決薑茶純飲過於辛辣的困擾，坊間有許多加入不同口味的薑茶，其中「黑糖薑母茶」獲得不少討論。黑糖不僅可以為薑茶增添甜味、中和辛辣的口感，其本身也具有補充糖分、回復體力的功效，為薑茶的暖身效果錦上添花。在製作方式上網友也有推薦許多不同方式，除最常見的「泡有薑的黑糖磚」之外，網友分享自己煮的話可以「將薑片丟進茶包，外加黑糖塊，就不用撈渣了」或是「乾薑粉加黑糖沖熱水完成」等輕鬆製作方式，簡單便可以泡出暖身又美味的黑糖薑母茶。

許多人一到冬天就會手腳冰冷，這時不妨試試看網友們推薦的暖身茶飲，不僅製作方便、簡單，又能輕鬆的讓身體從內暖到外，現在就趕快動手自己泡杯暖身茶飲來度過寒冬吧！

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「冬季暖身茶飲」相關討論則數。

觀測期間：2022/09/18~2022/12/18，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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