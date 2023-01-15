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冷到快受不了！5大低溫保健不可輕忽

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
冷到快受不了！５大低溫保健不可輕忽 圖片來源/unsplash
冷到快受不了！５大低溫保健不可輕忽 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「低溫保健」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的５大低溫保健方式排行。

相信在聖誕節與跨年脫離被窩外出的各位，也體驗到了冬季冷颼颼的天氣。可別小看環流低溫，每年寒流來襲都有民眾因低溫送醫，究竟該如何做好低溫保健，才能減少意外的發生呢？

「洋蔥式」穿法戶外室內好穿脫 「三高族、心血管疾病」需定期回診

▲ TOP5低溫保健方式 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ TOP5低溫保健方式 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對「低溫保健」話題的討論，不少網友都指出「多層次保暖衣物」是對抗冬日低溫不可少的裝備，而孩子的穿著更是許多家長擔心的問題，有媽媽詢問「寒流來怎麼幫小孩穿衣服？」，引起熱烈討論，其他有經驗的家長建議「發熱衣+背心+外套，上衣太厚小孩玩一下就流汗了反而會冷到」、「洋蔥式穿法比較不會感冒」，表示多層次的穿法可以隨室內、戶外氣溫自由穿脫，讓身體保持在舒適的狀態。

除了穿著上的保暖，家中的禦寒方式也很重要，有網友分享「搬到台北後被寒流嚇到，馬上下單暖氣」，表示若體質怕冷又住在北部，推薦可購入電暖氣以備不時之需，也有民眾留言「我手腳冰冷，冬天都鋪電熱毯」、「覺得中南部電熱毯就很夠用了」，表示若考量到價格與地區使用頻率，電熱毯也是居家保暖方式的好選擇之一。

另一方面，醫生提醒「氣溫變化常會誘發血管收縮，讓硬化的血管斑塊剝落，造成急性血栓，中風或心肌梗塞風險上升」，表示「三高族或有心血管疾病應每天量血壓，並規律服藥」，民眾也紛紛回應「尤其是家中長者要特別注意，不要因為怕出門感冒就減少回診次數」；此外，許多民眾會靠喝酒取暖，但有醫師說道「酒精產生的溫暖感覺並不持久，因為血管越是舒張，體熱的散發就愈快」，表示過度飲酒反而提高失溫與猝死的風險。

看完以上的分享，你是否也發現冬天除了穿著，其他事項也不可輕忽呢？提醒各位，若有胸悶、胸痛、背部疼痛、手麻等症狀出現，一定要立即就醫喔！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「低溫保健」相關討論則數。

觀測期間：2022/09/21~2022/12/21，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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