物治法修法三讀通過「非以治療為目的」 衛福部3個月內給解釋

「物理治療師法」修法昨日於立法院三讀通過，未來民眾若要尋求健康促進、運動防護等「非以疾病治療為目的」的物理治療服務，不必再先行就醫取得診斷，大幅增加專業服務可近性，衛福部也將在3個月內討論其細節，並解釋附帶決議細節。

台灣物理治療學會今天發布新聞稿，透露此次修法並沒有改變醫療現狀，醫師針對疾病做診斷後，交由物理治療師執行疾病治療，物理治療師依然是醫療團隊的一份子，和醫師協力合作，維護人民醫療品質以及促進人民的健康權益。

學會指出，2025年台灣邁入超高齡社會，昔日法條將物理治療限縮於「疾病治療」，顯已不合現狀，且人口老化日益嚴重，民眾健康意識抬頭，「非以疾病治療為目的」之物理治療服務需求增加，感謝衛福部、跨黨派立委支持修法，展現對於物理治療師專業自主性的認同。

台灣物理治療學會副秘書長劉維弘表示，健康促進、預防保健、運動防護、特殊教育、長期照護等服務，主要維護民眾健康，不一定與醫療有關，但過去民眾需要先取得醫師診斷，經過修法後，不必先取得診斷，可直接找物理治療。

劉維弘指出，民眾過去可能會找民俗調理、健身房教練等做運動防護，但並不一定有足夠醫療專業，若有疾病風險時，難以及時給予民眾建議，經過修法，民眾尋求物理治療師提供服務，同時能評估是否有就醫需求，給予回診建議，回流醫療管道進行治療，對民眾更是一大保障。

衛福部107年時已函示「非以疾病治療為目的」但無列入法條，曾有物理治療師遭檢舉、告上法院，劉維弘說，該案最後可能會緩起訴，但函示並非法律，只要檢察官認定違法、積極起訴，仍可能有物理治療師因此遭判刑，此次修法是將函示入法，保障物理治療師沒有觸法之虞。

劉維弘表示，「非以疾病治療為目的」附帶決議目前尚未討論細節，衛福部會在3個月內召集中華民國醫師公會全國聯合會、台灣復健醫學會等相關團體討論，界定範圍並給出解釋，讓醫師安心，也讓物理治療師、民眾皆有保障，物理治療師也將承擔相對的責任，不負大眾期許。

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