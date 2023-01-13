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影／久站後蛋蛋疼痛且不孕 常「喬蛋」恐精索靜脈曲張作怪

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
男性若常有「喬蛋」行為，鼠蹊部、下腹部或睪丸陰囊出現「睪丸像被拉扯擠壓感」，就須注意，及早就醫。圖／童綜合醫院提供
男性若常有「喬蛋」行為，鼠蹊部、下腹部或睪丸陰囊出現「睪丸像被拉扯擠壓感」，就須注意，及早就醫。圖／童綜合醫院提供

41歲陳男工作久站，左下腹與左側陰囊睪丸處出現不適與腫脹悶痛感，尤其久坐、久站、提重物與性行為後，不適感更嚴重，婚後3年來不孕。童綜合醫院泌尿科檢查，陳男為精索靜脈曲張症狀，精子活動力差，經術後調養男性荷爾蒙指數與精液品質均改善；醫師呂謹亨呼籲，男性若常有「喬蛋」行為，鼠蹊部、下腹部或睪丸陰囊出現「睪丸像被拉扯擠壓感」，就須注意，及早就醫。

陳先生以為是尿道或睪丸發炎，自行買止痛消炎藥吃，但最近腫脹悶痛越來越嚴重，影響睡眠；加上結婚3年多沒有小孩，到不孕症門診檢查發現精子活動力下降且正常型態減少，到童綜合醫院泌尿科尋求治療。

童綜合醫院泌尿科醫師呂謹亨發現，患者左側陰囊外觀有靜脈鼓起現象，男性荷爾蒙指數偏低，安排陰囊超音波檢查發現，左側睪丸輕微變小，精索靜脈已有第4度的靜脈曲張，當肚子用力時，陰囊靜脈鼓脹更明顯，且陰囊內精索靜脈血流有亂流與逆流情況發生，確診為「精索靜脈曲張」。

陳先生坦言，他年輕且想要生小孩。陳進行精索靜脈曲張顯微微創切除手術，傷口在鼠蹊部約2公分，運用高倍顯微鏡10倍以上放大視野，保留微小的睪丸動脈及淋巴管，避免術後睪丸缺血及淋巴水腫。術後患者的陰囊不舒服感消失，男性荷爾蒙指數與精液品質也明顯改善。

呂謹亨解說，男性陰囊鼠蹊部疼痛，其中精索靜脈曲張為靜脈血流構造異常造成，其症狀為陰囊處摸到鼓起的靜脈叢構造，常誤以為腫瘤，久坐、久站或進行腹壓增加的活動時會引起鼠蹊部、下腹部或睪丸陰囊的不舒服感，「好像睪丸被拉扯擠壓的感覺」，但起身活動或局部按摩後消失，所以常不自覺得想要「喬蛋」的男性必須注意，應及早就醫。

男性若常有「喬蛋」行為，鼠蹊部、下腹部或睪丸陰囊出現「睪丸像被拉扯擠壓感」，就須注意，及早就醫。圖／童綜合醫院提供
男性若常有「喬蛋」行為，鼠蹊部、下腹部或睪丸陰囊出現「睪丸像被拉扯擠壓感」，就須注意，及早就醫。圖／童綜合醫院提供

靜脈曲張

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