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疫情過後再加碼！長庚醫院年終獎金曝 5個月+2萬元紅包

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
健保署今公布2020年，227家醫療院所財報及醫療服務申報情形。林口長庚醫院連續5年蟬聯全國最賺錢的醫院。圖／本報資料照片 陳雨鑫
健保署今公布2020年，227家醫療院所財報及醫療服務申報情形。林口長庚醫院連續5年蟬聯全國最賺錢的醫院。圖／本報資料照片 陳雨鑫

醫療院所飽受新冠疫情衝擊，不少小型診所挺不過疫情而申請停業。長庚醫院去年年終獎金頒發5個月，加上1萬元疫情獎勵金紅包。今年年終獎金再加碼，年終5個月再加上2萬元紅包，只要是長庚醫院正職人員人人都有，粗估今年年終發出44.5億元。

長庚醫院行政中心副總執行長蘇輝成表示，新冠疫情發生超過2年，醫院在防疫上受到相當大的壓力，去年董事長王瑞慧體恤員工防疫辛勞，除了5個月年終以外，每人加發1萬元防疫獎金紅包，今年再加碼，防疫獎金紅包變成2萬。

他表示，長庚醫院防疫有功是各界有目共睹，防疫過程確實艱辛，去年也受到主管機關的肯定，獲得不少防疫獎項，今年發放2萬元紅包，希望員工能一起好過年。

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