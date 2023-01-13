春節蘇花路廊小年夜湧車潮 北上南下最大車流在這兩天

春節連假共10天，公路總局第四區養護工程處預估交通需求以返鄉及旅遊旅次為主，蘇花路廊南下返鄉車流於小年夜至初一(1月20日至1月22日)陸續湧現，初一至初三(1月22日至1月24日)將出現前往各大風景區旅遊旅次，其中，初一(1月22日)將出現南下最大車潮，北上車流高峰則落在初五。

公路總局表示，春節期間預測初一(1月22日)將出現南下最大車潮，車流約每日1萬8700輛次，初二至初四(1月23日至1月25日)則出現大量出遊車潮，初三下午至初七(1月24日至1月27日)以北返旅次為主，預估初五(1月26日)將出現北上車流高峰達每日2萬1700輛次。

公路總局指出，花蓮縣政府初二至初四(1月23日至1月25日)於中橫公路台8線167k+100～185k+400(天祥至秀林部分路段)及舊台9線太魯閣橋北端至錦文橋北端進行交通管制，除遊園專車、客運定期班車、換證車輛、持通行證車輛外，四輪以上車輛於管制時間內依通行方向管制放行，建議民眾多利用免費遊園專車前往。

公路總局表示，太魯閣口至天祥管制時間為每天上午7點至下午3點於台8線185k+400西向太魯閣工務段舊址，每逢雙點放行10分鐘，也將視當天合歡山地區雪季管制情形與中橫公路、各遊憩據點停車場狀況機動調整開放時間。天祥至太魯閣口管制時間為每天上午7點至下午3點半，每逢單點放行10分鐘。

公路總局第四區養護工程處呼籲，民眾利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸服務，行前預為規劃替代方案，並於蘇花路廊隧道中收聽警廣，掌握即時播報路況訊息。

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