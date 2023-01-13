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日核廢水將排大海 基隆漁會：政府應提抗議為漁民發聲

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
日核廢水將排大海，基隆漁會：政府應向日本提出抗議，為漁民發聲。本報資料照
日核廢水將排大海，基隆漁會：政府應向日本提出抗議，為漁民發聲。本報資料照

日本政府福島第一核電站核廢水，預計今年春夏之際開始將水排入大海。基隆區漁會總幹處事陳文欽表示，核廢水會隨著洋流到處亂流，也會到台灣來，台灣政府應該要替漁民發聲、向日本抗議。有漁民表示，會造成什麼的影響大家都不知道，但大家都會擔心造成漁獲汙染。

日本政府在13日的部長級會議上確認開始著手處裡福島第一核電站核廢水，預計於2023年春夏之際開始將水排入大海。

基隆區漁會總幹處事陳文欽表示，核廢排下去大海的話，隨著洋流流到世界各地的海洋，也會流到台灣四周的海域，政府應該出面向日本政府表達抗議，溝通一下看怎麼處理比較好。

陳文欽指出，日本做這種事情真的是很離譜，核廢水會在大海中隨著洋流到處亂流，台灣的政府應該要替漁民發聲、向日本抗議，以後大家核廢水都亂排的話，將嚴重影響漁獲。

陳文欽說，漁民把漁獲抓回來，大家都有可能吃到，政府應該有一套監測及研究資料，核廢水對海洋生態的影響為何，對漁獲會有什麼樣的衝擊，否則漁民以後將會提心吊膽，擔心捕到的漁獲是否受到核廢水汙染，會不會影響漁民漁獲的品質和名聲。

夏天台灣附近洋流是往北，一位基隆漁民表示，洋流會流到北部海域，日本核廢水如果排入大海，一定會影響到台灣的漁獲，會造成什麼的影響大家都不知道，但大家都會擔心，政府要向日本表達抗議，影響是全面性的。

日核廢水將排大海，基隆漁會：政府應向日本提出抗議，為漁民發聲。本報資料照
日核廢水將排大海，基隆漁會：政府應向日本提出抗議，為漁民發聲。本報資料照

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