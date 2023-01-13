嘉義大埔醫療之愛 葉明憲16日辦「山上的醫生館」分享會
嘉義大林慈濟醫院中醫部醫師葉明憲20年前自告奮勇，接下每周上偏鄉大埔鄉開設中醫門診任務，至今持續不輟；本月16日包括醫師葉明憲、大埔鄉親們將齊聚大林慈濟醫院舉辦「山上的醫生館」新書分享會，邀大家前往共享醫療的愛。
大林慈濟醫院自2002年起承接偏鄉大埔醫療站，派駐醫師24小時守護大埔鄉親健康，解除居民「小病忍、大病滾」沒醫師可依賴的窘境。目前長駐的醫師林英龍，及每周三風雨無阻上山看診的中醫部醫師葉明憲，把鄉民當家人般的照顧，讓偏遠的大埔獲得很多的溫暖。
醫師除了醫療專業的素養外，還需要什麼？應該就是具有一副菩薩心腸，並能踏進具體實踐慈悲的場域吧。回到醫療的本質去思索，醫者父母心，葉明憲與許多醫療拓荒者的行徑，也就沒那麼難想像。
大林慈濟醫院表示，特別出版「山上的醫生館」以非虛構故事小說的手法，書寫關於一段關於無悔付出、醫師與鄉民情同家人的美好故事，將於1月16日（周一）上午9點半至11點，在一樓大廳書軒前舉辦「山上的醫生館」新書分享會。
慈濟醫療法人執行長、心臟內科醫師林俊龍表示，大林慈濟醫院與大埔醫療站，相距70公里，看似遙遠，但對的事情做就對了，非常感恩，這些年來前仆後繼上山的醫療團隊夥伴，還有20年如一日從黑髮到髮梢斑白的醫師葉明憲，能以真誠的心付出愛，真是一種無比歡喜的享受。
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