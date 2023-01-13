OPEN將飛向元宇宙！「OPEN!飛翔紀念版NFT」限量開賣

2023年與OPEN將一起飛向元宇宙！7-ELEVEN繼去年12月攜手數位資產暨區塊鏈技術MaiCoin集團推出「CITY PRIMA NFT」獲得熱烈迴響後，自1月13日起再度合作推出「OPEN!飛翔紀念版NFT」，以飛上天空的OPEN將為創作發想，搭配兔年春節主題規劃「錢兔似錦」、「揚眉兔氣」、「一飛衝天」3款概念意境NFT，限量發行5,000組NFT盲盒，每組售價2,023元，購買成功即可取得賦能，內含「OPEN!飛翔紀念版NFT」一張（隨機出現一款） 、「OPEN!飛翔紀念版icash2.0」3款精裝套組、OPEN!飛翔紀念版公仔，並加碼抽最大獎88,888點OPENPOINT點數（共1組），另外再抽出100組幸運兒送出2023大氣球遊行搖滾區專屬雙人座位，可近距離觀賞OPEN將大氣球強勢回歸，超級稀有，值得收藏。

去年OPEN!大氣球遊行結束後，OPEN將帥氣飛天引起熱烈話題，7-ELEVEN表示，看準OPEN將大氣球話題熱潮，於去年12月30日推出「OPEN!飛翔紀念版周邊預購」，短短一周即銷售上千個，為帶給大眾兔年全新祝福，7-ELEVEN自1月13日起推出「OPEN!飛翔紀念版NFT」盲盒，讓新的一年也能跟 著OPEN將一飛衝天。

「OPEN!飛翔紀念版NFT」自1月13日中午12點起限量開賣，點選活動網頁（https://7-eleven.qubic.market/zh/products/131908）即可進行購買，NFT採盲盒發行，完成購買後將於1月22日（大年初一）解盲，共有「錢兔似錦」、「揚眉兔氣」、「一飛衝天」3款兔年應景飛天OPEN將設計（隨機出現一款）， 購買完成後將發送賦能序號至消費者的OPENPOINT App，於3月31日前可憑OPENPOINT App內的i禮贈序號至7-ELEVEN門市預購兌換「OPEN!飛翔紀念版icash2.0」3款精裝套組以及OPEN!飛翔紀念版公仔（須於3月31日前至7-ELEVEN門市預購完畢）。此外，更加碼抽最大獎88,888點OPENPOINT點數（共1組），再抽出100組幸運兒（一組2位）可在2023大氣球遊行搖滾區近距離觀賞OPEN將大氣球強勢回歸。 與OPEN將一起飛向元宇宙！「OPEN!飛翔紀念版NFT」自1月13日中午12點起限量開賣，限量發行5,000組NFT盲盒，每組售價2,023元。圖／7-ELEVEN提供

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