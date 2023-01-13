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高雄勞工花市「玉兔迎春」很療癒 銅板價選購多樣花卉

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄勞工花市空氣鳳梨。圖／高雄市花卉協會提供
高雄勞工花市空氣鳳梨。圖／高雄市花卉協會提供

高雄市勞工花市2023年「玉兔迎春」春節花卉展，1月14日至29日開展。花農感謝民眾過去三年疫情期間的支持，今年推出更多新品項，營造「療癒的花市」，邀大家前往觀賞及消費。

今年的春節花卉展，展期長達16天，每天上午9時開始營業到傍晚6時。花農14日先熱身暖場，15日下午3點在會場舉辦盛大的迎春活動，推出「蘭境之美」蘭花組合展及玉兔迎春景觀設計展，很有看頭。

高雄市花卉協會理事長郭玟成代表花農們向市民朋友感謝，他表示，過去三年百工百業都深受疫情的影響，花農也受到波及，好在今年疫情趨緩，花農們終於有一展身手的機會，讓勞工花市再成為民眾春節好去處。

雖然當前萬物齊漲，但勞工花市的花農不會哄抬價格，銅板價還是可以在勞工花市選購到很多樣的花卉，很多都還是「3顆50元」。

今年的花展，蘭花還是最大宗、最鮮艷，新品種琳瑯滿目，蘭花農郭榮得今年克服疫情期間人力不足的困難，再推出被稱為「科技蘭」的染色蘭花。這種蘭花雖然是透過「人工加值」而變色，但比原色更鮮艷，超吸睛。有些消費者看半天還一臉狐疑的問：頭家，這係真的、還係假的？

花市主任簡美玉說，「空氣鳳梨」的市場還是強強滾，貿易商今年從國外引進更多的品種，「鳳梨球型」美得跟真的鳳梨沒兩樣，葉脈更是飄得美如仙履奇電影中的灰姑娘，花朵五顏六色，春節前就開始搶手，尤其得到女性消費者的青睞。

被譽為最具「療癒味」的多肉植物，還是超夯，50元就可以買到3顆，多買幾顆還可以組成亮麗的盆景。花農吳建昌及張瑞清的攤上，擺著各式各樣的多肉植物，今年兔年，還有新品種叫「兔耳朵」。

簡美玉邀大家來逛花市，除了大宗花卉外，花絮如瀑布的白玉蝶、新品鳳梨花、日本大理花、長壽菊、金蛋蜜桔、西洋樹杜鵑、金桔、銀柳及矮牽牛等銅板價的花花草草，應有盡有，逛一逛就會有花一般的美麗心情。

高雄勞工花市的新品草花「露薇花」。圖／高雄市花卉協會提供
高雄勞工花市的新品草花「露薇花」。圖／高雄市花卉協會提供
高雄勞工花市「玉兔迎春」春節花卉展中的科技蘭花「染上蘭花」。圖／高雄市花卉協會提供
高雄勞工花市「玉兔迎春」春節花卉展中的科技蘭花「染上蘭花」。圖／高雄市花卉協會提供
高雄勞工花市蘋果綠蘭花。圖／高雄市花卉協會提供
高雄勞工花市蘋果綠蘭花。圖／高雄市花卉協會提供

疫情 春節

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