把握好天氣！高溫上看30度有點熱 彭啟明：春節預期略冷

昨天開始天氣好轉，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，西半部苗栗以北、嘉義以南仍然有局部霧霾的狀況，空氣品質也還是都不太好，外出仍要留意空品及能見度狀況。

今天受東南到偏南風環境影響，整體溫度還會再上升，中北部、宜花地區可達27-28度，南部、台東則有28-30度的機會，加上雲量少，在戶外是明顯偏暖且有點熱的溫度，早晚低溫約17-19度，配合較高的溼度，感受上仍有涼意，外出時可以適時調整衣著。

柯聿寧說，預估周六環境風向還會再轉偏南到西南風，仍然是偏暖到有點熱的感受，不過由於長江附近的鋒面系統逐漸接近，台灣附近的大氣結構將變得不穩定，在海峽、西半部有些雲系發展、帶來局部短暫雨的機會，天氣狀況有點不穩定。

他表示，周六晚間到周日清晨受到鋒面快速通過影響，中北部普遍都有短暫陣雨的機會，隨後冷空氣南下，各地溫度將明顯下滑，需要特別注意感受的落差，對於年長者及有慢性、心血管疾病族群是一大考驗。

周日到下周三受強冷空氣影響，各地明顯轉冷，柯聿寧說，迎風面的水氣較多，東北部大致為陰雨天氣，全日感受濕冷，中南部天氣相對較好，低溫時間落於早晚時段，預估平地低溫普遍都可降至12-13度，是一波接近強烈大陸冷氣團的冷空氣。

他說，預計周四白天冷空氣有短暫減弱的空檔，高溫有回升的機會，但在周五也就是小年夜時還有冷空氣接續南下，雖然降溫幅度不像下周前期這麼明顯，但對北部來說都將是比較冷的天氣，中南部下周二起日夜溫差越來越大，雖然白天較舒適，但早晚仍要留意輻射冷卻作用造成的低溫。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，剩下兩天舒服天氣，周日開始轉變，反差會相當大，尤其下周一、周二會覺得冷得有感。預期下周到過年期間，整體是偏東北季風的型態，過年期間預期略冷，但還不是寒流的非常冷，雖然不是極端的冷，但和這幾天反差有點大，務必要留意安排，該有的冬裝不可少。

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