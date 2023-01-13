快訊

經典賽／中華隊準備8旅外戰力 預測36人名單走向年輕化

林右昌若掌交部 學界、業界磨刀霍霍 綠大老揭3隱憂

國3南下苗栗大山段重大車禍！駕駛疑未繫安全帶彈出車外命危

聽新聞
test
0:00 / 0:00

把握好天氣！高溫上看30度有點熱 彭啟明：春節預期略冷

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
今天受東南到偏南風環境影響，整體溫度還會再上升，中北部、宜花地區可達27-28度，南部、台東則有28-30度的機會，加上雲量少，在戶外是明顯偏暖且有點熱的溫度。本報資料照片
今天受東南到偏南風環境影響，整體溫度還會再上升，中北部、宜花地區可達27-28度，南部、台東則有28-30度的機會，加上雲量少，在戶外是明顯偏暖且有點熱的溫度。本報資料照片

昨天開始天氣好轉，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，西半部苗栗以北、嘉義以南仍然有局部霧霾的狀況，空氣品質也還是都不太好，外出仍要留意空品及能見度狀況。

今天受東南到偏南風環境影響，整體溫度還會再上升，中北部、宜花地區可達27-28度，南部、台東則有28-30度的機會，加上雲量少，在戶外是明顯偏暖且有點熱的溫度，早晚低溫約17-19度，配合較高的溼度，感受上仍有涼意，外出時可以適時調整衣著。

柯聿寧說，預估周六環境風向還會再轉偏南到西南風，仍然是偏暖到有點熱的感受，不過由於長江附近的鋒面系統逐漸接近，台灣附近的大氣結構將變得不穩定，在海峽、西半部有些雲系發展、帶來局部短暫雨的機會，天氣狀況有點不穩定。

他表示，周六晚間到周日清晨受到鋒面快速通過影響，中北部普遍都有短暫陣雨的機會，隨後冷空氣南下，各地溫度將明顯下滑，需要特別注意感受的落差，對於年長者及有慢性、心血管疾病族群是一大考驗。

周日到下周三受強冷空氣影響，各地明顯轉冷，柯聿寧說，迎風面的水氣較多，東北部大致為陰雨天氣，全日感受濕冷，中南部天氣相對較好，低溫時間落於早晚時段，預估平地低溫普遍都可降至12-13度，是一波接近強烈大陸冷氣團的冷空氣。

他說，預計周四白天冷空氣有短暫減弱的空檔，高溫有回升的機會，但在周五也就是小年夜時還有冷空氣接續南下，雖然降溫幅度不像下周前期這麼明顯，但對北部來說都將是比較冷的天氣，中南部下周二起日夜溫差越來越大，雖然白天較舒適，但早晚仍要留意輻射冷卻作用造成的低溫。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，剩下兩天舒服天氣，周日開始轉變，反差會相當大，尤其下周一、周二會覺得冷得有感。預期下周到過年期間，整體是偏東北季風的型態，過年期間預期略冷，但還不是寒流的非常冷，雖然不是極端的冷，但和這幾天反差有點大，務必要留意安排，該有的冬裝不可少。

低溫 彭啟明

延伸閱讀

中南部境外空汙逼近 彭啟明：敏感族群留意

「年前一周有強冷空氣」 彭啟明：春節可能偏冷 迎風面降雨機率高

周五入夜乾冷空氣襲台 彭啟明：低溫有機會逼近冷氣團等級

台北9.3度「今年第一波寒流達標」 吳聖宇：還沒冷完

相關新聞

學測天氣一次查 今天微熱、明午後雨、周日全台濕冷

中央氣象局今晨發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園、新竹及馬祖已出現能見度不足200...

上午6時59分宜蘭縣近海規模3.5地震 最大震度3級、震央鄰近蘇花

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午6時59分，在宜蘭縣政府南南東方39.1公里，位於宜蘭縣近海，發生芮氏規模3....

高溫上看30度周日變天 吳德榮：下周強烈冷氣團機率高 恐冷到年初一

今、明兩天大氣增暖；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，各地大多晴朗，白天微熱，北台...

高雄勞工花市「玉兔迎春」很療癒 銅板價選購多樣花卉

高雄市勞工花市2023年「玉兔迎春」春節花卉展，1月14日至29日開展。花農感謝民眾過去三年疫情期間的支持，今年推出更多...

把握好天氣！高溫上看30度有點熱 彭啟明：春節預期略冷

昨天開始天氣好轉，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，西半部苗栗以北、嘉義以南仍然有局部霧霾的狀況，空氣品質也還是都不太好，...

公車業海嘯來了？ 司機狂廣播拜託「切勿逃票、如實投現」

疫情衝擊交通運輸業，公車首當其衝，乘客至今仍未完全回流。近來雙北市有公車司機加強廣播呼籲乘客務必「如實投現」，並提醒上下車都要刷卡，不要逃票，車上也增設相關跑馬燈與標語貼紙，讓外界猜測，公車業的海嘯是不是來了？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。