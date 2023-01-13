上午6時59分宜蘭縣近海規模3.5地震 最大震度3級、震央鄰近蘇花

疫情衝擊交通運輸業，公車首當其衝，乘客至今仍未完全回流。近來雙北市有公車司機加強廣播呼籲乘客務必「如實投現」，並提醒上下車都要刷卡，不要逃票，車上也增設相關跑馬燈與標語貼紙，讓外界猜測，公車業的海嘯是不是來了？

2023-01-13 08:00