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上午6時59分宜蘭縣近海規模3.5地震 最大震度3級、震央鄰近蘇花

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午6時59分，在宜蘭縣政府南南東方39.1公里，位於宜蘭縣近海，發生芮氏規模3.5地震，地震深度9.1公里。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午6時59分，在宜蘭縣政府南南東方39.1公里，位於宜蘭縣近海，發生芮氏規模3.5地震，地震深度9.1公里。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午6時59分，在宜蘭縣政府南南東方39.1公里，位於宜蘭縣近海，發生芮氏規模3.5地震，地震深度9.1公里。震央位置鄰近蘇花公路

各地震度級：宜蘭縣地區最大震度3級、花蓮縣地區最大震度2級。

地震 宜蘭 氣象局 蘇花公路

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