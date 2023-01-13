學測天氣一次查 今天微熱、明午後雨、周日全台濕冷

中央氣象局今晨發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園、新竹及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，嘉義能見度亦較低。

112學年學科能力測驗今起一連三天於全台登場，氣象局說，今天台灣附近轉吹東南風到偏南風，各地氣溫持續回升，早晚各地低溫約17至19度，白天溫暖微熱，西半部高溫27至29度，東半部約25、26度，西半部日夜溫差稍大，留意溫度變化調整穿著；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有零星短暫雨。

此外，由於風弱且環境偏暖，西半部地區及金馬易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請多留意；東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，鄰近海域活動注意安全。

明天鋒面接近，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區將由多雲到晴轉為有局部短暫陣雨的天氣。

周日鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，降雨機率提高，北部及東北部地區有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨。

下周一至下周四大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷；雨區轉為迎風面的地形雨為主，北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；由於水氣轉乾較慢，下周一中南部山區亦有零星飄雨。

周六風弱且環境偏暖，西半部地區及金馬易有局部霧或低雲影響能見度；東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

20日至22日大陸冷氣團影響，氣溫偏低，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；冷空氣強度仍有調整空間，請隨時留意最新天氣預報。

●學測3天天氣：

今天及明天早上天氣較穩定。明天鋒面接近水氣稍增，下半天轉為有局部短暫陣雨，周日各地易下雨。周六之前氣溫偏暖，西半部及金門有局部霧，外出多補充水份。周日鋒面通過之後，冷氣團南下，氣溫明顯下降，溫度變化大，要特別留意。 學測3天天氣預報。周日鋒面通過之後，冷氣團南下，氣溫明顯下降，溫度變化大，要特別留意。圖／氣象局提供 學年學科能力測驗，今起一連三天登場。本報資料照片

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