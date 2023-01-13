快訊

高溫上看30度周日變天 吳德榮：下周強烈冷氣團機率高 恐冷到年初一

學測天氣一次查 今天微熱、明午後雨、周日全台濕冷

聯合報／ 記者邱瓊玉楊德宜／台北即時報導
學年學科能力測驗，今起一連三天登場。本報資料照片
學年學科能力測驗，今起一連三天登場。本報資料照片

中央氣象局今晨發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園、新竹及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，嘉義能見度亦較低。

112學年學科能力測驗今起一連三天於全台登場，氣象局說，今天台灣附近轉吹東南風到偏南風，各地氣溫持續回升，早晚各地低溫約17至19度，白天溫暖微熱，西半部高溫27至29度，東半部約25、26度，西半部日夜溫差稍大，留意溫度變化調整穿著；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有零星短暫雨。

此外，由於風弱且環境偏暖，西半部地區及金馬易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請多留意；東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，鄰近海域活動注意安全。

明天鋒面接近，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區將由多雲到晴轉為有局部短暫陣雨的天氣。

周日鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，降雨機率提高，北部及東北部地區有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨。

下周一至下周四大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷；雨區轉為迎風面的地形雨為主，北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；由於水氣轉乾較慢，下周一中南部山區亦有零星飄雨。

周六風弱且環境偏暖，西半部地區及金馬易有局部霧或低雲影響能見度；東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

20日至22日大陸冷氣團影響，氣溫偏低，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；冷空氣強度仍有調整空間，請隨時留意最新天氣預報。

●學測3天天氣：

今天及明天早上天氣較穩定。明天鋒面接近水氣稍增，下半天轉為有局部短暫陣雨，周日各地易下雨。周六之前氣溫偏暖，西半部及金門有局部霧，外出多補充水份。周日鋒面通過之後，冷氣團南下，氣溫明顯下降，溫度變化大，要特別留意。

學測3天天氣預報。周日鋒面通過之後，冷氣團南下，氣溫明顯下降，溫度變化大，要特別留意。圖／氣象局提供
學測3天天氣預報。周日鋒面通過之後，冷氣團南下，氣溫明顯下降，溫度變化大，要特別留意。圖／氣象局提供
學年學科能力測驗，今起一連三天登場。本報資料照片
學年學科能力測驗，今起一連三天登場。本報資料照片

冷氣團 馬祖

延伸閱讀

考生注意…學測第一天數A、自然登場 注意事項一次看

明後天持續高溫上看30度 這天各地有雨溫度一夜驟降

大學學測明登場 今下午開放看考場重症生配製氧機呼吸器應試

學測將登場 新北「鐵定包中」茶包免費索取

相關新聞

禁電子煙、管加熱菸 最高罰5千萬

新興菸品種類眾多，立法院昨天三讀修正通過「菸害防制法修正條文」，新法明訂禁止電子煙、納管加熱菸。加熱菸及載具都需先申報並...

台彩春節加碼9億

今年春節連假史上最長，台彩昨天推出春節加碼方案，總加碼獎金九億元，其中大樂透自小年夜起（廿日）起至二月五日元宵節，連續開...

威力彩連22摃 下期頭獎上看5.1億元

威力彩連22摃！今晚開獎的第112000004期威力彩，頭獎仍未開出，已連續22期摃龜，台彩表示，下期(16日)開獎的威...

我的經驗／不抽菸、沒咳嗽 驚罹肺腺癌

口述╱陽明交通大學附設醫院乳房外科主任陳慶耀

接種疫苗後 抗體快篩陽性 不代表保護力高

一名30多歲女性去年10月底接種第四劑BA.1次世代疫苗，今年1月後做抗體快篩，結果顯示體內抗體呈陽性，開心自己能好好被...

可以賞梅了！台南梅嶺梅花正綻放春節將滿開

台南楠西梅嶺梅花花苞滿枝頭，預估農曆春節將盛開，台南市政府邀請遊客把握機會上山賞梅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。