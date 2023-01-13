高溫上看30度周日變天 吳德榮：下周強烈冷氣團機率高 恐冷到年初一

今、明兩天大氣增暖；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，各地大多晴朗，白天微熱，北台灣最高溫升至29度、中南部更達30度以上，早晚偏涼，為暖陽如春的天氣型態，西半部及金、馬外島容易起霧。今天北部15至29度，中部15至30度，南部16至30度，東部17至29度。

吳德榮說，明天下午起因鋒面接近，大氣趨不穩定，中部以北偶有一些局部短暫降雨的機率。

不過，吳德榮說，周日凌晨鋒面抵達、強冷空氣緊接南下，北部、東半部轉雨，氣溫驟降，愈晚愈冷。

他表示，下周一至下周三受強冷空氣影響，北、東有局部雨，新竹以南晴朗穩定。目前歐洲模式模擬的強度，台北氣象站約在12度上下，為強烈大陸冷氣團的機率略高於大陸冷氣團，北部平地最低氣溫仍可降至8度左右，應注意保暖。

他說，美國模式（GFS）雖曾數度模擬，大幅超越寒流門檻，不過，根據模式的長時期校驗顯示，歐洲模式較具參考價值，使用時應有所選擇。此波強冷空氣，高山氣溫不夠低，水氣亦不足，降雪條件差。

吳德榮說，下周四至22日年初一仍受大陸冷氣團影響，期間冷空氣有減弱、增強的小變化；北海岸、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨，桃園以南大多晴時多雲；北台灣偏冷，中南部早晚冷；但愈接近模式的期末，模擬調整愈頻繁，應繼續觀察。

他說，23日年初二之後的春節假期，期間天氣仍有變化，但準確模擬已超過電腦模式的理論極限，言之過早，沒有必要；應逐日分析最新模擬，方為上策。 下周一至下周三受強冷空氣影響，北、東有局部雨，新竹以南晴朗穩定。本報資料照片

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