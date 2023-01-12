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真人與布袋戲共演 紙風車「哪吒鬧龍宮」戶外公演加場

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
紙風車親子兒童劇「哪吒鬧龍宮」將在台北兩廳院藝文廣場舉行免費戶外公演，演出團隊與文化部長李永得(中)合照。記者陳宛茜／攝影
紙風車親子兒童劇「哪吒鬧龍宮」將在台北兩廳院藝文廣場舉行免費戶外公演，演出團隊與文化部長李永得(中)合照。記者陳宛茜／攝影

哪吒「削骨還父、割肉還母」的悲劇情節，在紙風車新編的兒童劇「哪吒鬧龍宮」中，有了賦予現代意義的轉化。紙風車親子兒童劇「哪吒鬧龍宮」，預計周六(14日)晚間7時在台北兩廳院藝文廣場舉行免費戶外公演，但因氣象預報當晚會有大雨，為了讓孩子們可以安心看戲，宣布週五(13日)緊急加演一場。

「哪吒鬧龍宮」是紙風車30周年年度製作，改編自民間傳說。該劇除了運用真人、布袋戲與動畫交錯，更將許多傳統藝術的元素融合其中，包括布袋戲、北管音樂、戲曲武功、官將身段等。紙風車表示，期望孩子在現代戲劇的故事之中認識傳統文化。

此次兩廳院廣場的「哪吒鬧龍宮」演出，紙風車不但端出2萬流明的雷射投影設備，也將全部的布袋戲偶加大重製，演出現場還將增設3面300吋的大型螢幕，以現場轉播方式讓所有觀眾可以同時看到布袋戲精緻的表演動作。觀眾開放自由入座，免費觀賞，落實文化部「文化平權」的目標。

文化部長李永得表示，前年的疫情期間，文化部推出疫情期間創作能量不中斷的計畫，「哪吒鬧龍宮」就是此一計畫「生出來的小孩」。疫情解封之後，「哪吒鬧龍宮」在傳藝中心公演兩場，票全部賣光光，兩場都是滿場，之後巡演台灣各地，每場觀眾6000人起跳。紙風車文教基金會董事長李遠(小野)表示，紙風車每次來兩廳院藝文廣場演出，都是一個宣告，紙風車走了30年，即使遇火災、疫情，也不會輕言放棄。這次台北場演出緊急加演周五場次，希望讓家長孩子能多一天看演出的機會，也歡迎考完試的小朋友都可以來觀賞。

「哪吒鬧龍宮」總編導李永豐表示，數位時代，要讓孩子接觸布袋戲、北管等傳統戲曲真的太難，一定要有創意方法。「哪吒鬧龍宮」以年輕世代的創意及孩子的生活經驗重新改編中國經典，結合諸多時事梗及現代思維，如將戲曲故事中的「抽龍筋」變成運動傷害「抽筋」，仇恨則變成「誤解」，提醒父母親面對孩子犯錯時，要用什麼態度引導孩子勇於面對。並在全場孩子的互動「投票」中，化解傳統故事中哪吒「削骨還父、割肉還母」的悲劇情節。

「哪吒鬧龍宮」是紙風車30周年年度製作，改編自民間傳說。該劇除了運用真人、布袋戲與動畫交錯，更將許多傳統藝術的元素融合其中，包括布袋戲、北管音樂、戲曲武功、官將身段等。紙風車表示，期望孩子在現代戲劇的故事之中認識傳統文化。圖／紙風車提供
「哪吒鬧龍宮」是紙風車30周年年度製作，改編自民間傳說。該劇除了運用真人、布袋戲與動畫交錯，更將許多傳統藝術的元素融合其中，包括布袋戲、北管音樂、戲曲武功、官將身段等。紙風車表示，期望孩子在現代戲劇的故事之中認識傳統文化。圖／紙風車提供
「哪吒鬧龍宮」是紙風車30周年年度製作，改編自民間傳說。該劇除了運用真人、布袋戲與動畫交錯，更將許多傳統藝術的元素融合其中，包括布袋戲、北管音樂、戲曲武功、官將身段等。紙風車表示，期望孩子在現代戲劇的故事之中認識傳統文化。圖／紙風車提供
「哪吒鬧龍宮」是紙風車30周年年度製作，改編自民間傳說。該劇除了運用真人、布袋戲與動畫交錯，更將許多傳統藝術的元素融合其中，包括布袋戲、北管音樂、戲曲武功、官將身段等。紙風車表示，期望孩子在現代戲劇的故事之中認識傳統文化。圖／紙風車提供

紙風車 布袋戲 疫情

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