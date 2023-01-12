可以賞梅了！台南梅嶺梅花正綻放春節將滿開

台南楠西梅嶺梅花花苞滿枝頭，預估農曆春節將盛開，台南市政府邀請遊客把握機會上山賞梅。

農業局長李建裕表示，梅嶺休閒農業區蘊藏豐富的自然生態景觀，賞梅區主要集中在三大區域，包括栽種面積最大的伍龍步道、二層坪、大湖桶區有將近100公頃，竹仔圾區有接近30公頃，還有北勢仔也接近20公頃，

農業局說，除賞梅外，梅嶺因地勢也享有遼闊視野，可眺望遠方曾文水庫及綠林環山自然風光，是民眾健行賞花觀景好去處，還有眾多餐廳可供用餐及歇息，適合休閒旅遊。

遊客除可動植物觀賞活動，並可品嘗遠近馳名梅子雞和薑黃雞等特色料理，鄰近也有江家古厝、蝙蝠洞瀑布、神秘氣場、虛谷生態園區等景點，

梅嶺休閒農業區主委黃貴珍表示，在地居民更共同推動生態保育工作，每年春季賞螢季也吸引許多遊客前往觀賞螢火蟲，當地更種植許多花種，營造不同季節各有不同的花境美景，包含野百合、紫牡丹、山櫻花…等，梅嶺也有多種鳥類、蛙類及紫斑蝶生態區，以及多條登山步道，包含伍龍、梅峰、觀音、梅龍步道等，適合親子共遊。 台南楠西梅嶺梅花正綻放，春節將滿開。圖 ／台南市政府農業局提供 台南梅嶺梅花正綻放，春節將滿開，遊客可把握機會上山賞遊。圖 ／台南市政府農業局提供

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