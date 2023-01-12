全聯「抗漲專區」週週推超過3,000項優惠 將開賣200萬個「60元幸福餐盒」

萬物皆漲的年代，行政院農業委員會攜手全聯福利中心讓全民安心好過年，即日起在全台超過1,100間的全聯門市正式打造抗漲專區，多元且便利的管道將不間斷的祭出各式優惠，而農委會也表示將持續努力穩定供貨，與全聯共同推廣台灣優質的在地好物。

農委會主委陳吉仲表示，國產農漁畜產品近2年面臨重大的衝擊，從鳳梨、鳳梨釋迦、文旦柚，到石斑魚及午仔魚等國產農產品，對台灣農友帶來嚴重的影響。在面臨危機時，非常感謝全聯在第一時間積極主動的推廣內銷市場，在行銷國產農產品上不遺餘力，不僅穩定價格，更給予農友最有力的支持，且全聯擁有超過1,100間門市對於消費者來說，是選購各種商品最便利且多元的購買管道。

全聯長期於門市DM上規劃抗漲專區，平均有超過3,000～4,000個品項供民眾挑選，除了門市PX TV、官方FB粉絲團，更於官方LINE每週固定時間推出「週三家庭日」、「週末買菜日」、「週末限定買1送1」等好康，是精打細算消費者必關注的省荷包秘訣，這次優惠更特別關注民生必需的米，包括天生好米、三好米等多款都推出限時買1送1。

另外，全聯也宣布今年將會配合農委會政策加入「60元幸福餐盒」銷售通路之一，將在全台近200家販售熱便當的門市供應，總量200萬個，預計3月後正式開賣，大潤發因為設有廚房，未來可能也會加入銷售行列。

全聯的「裸賣蔬果專區」自去年11月起試辦，推出超過10款蔬果，好比洋蔥、馬鈴薯、南瓜等根莖類等，平均比有包裝的同品項便宜2～3元，亦是抗漲新選擇。其中，最受歡迎的TOP3熱銷品項，分別為牛心番茄、小黃瓜、胡蘿蔔佔整體裸賣商品業績約15%。

年前採購更不能錯過「黃金年貨日」，實體門市於1月14、15、19、20日祭出使用全支付全額支付單筆每滿1,000元送800限時福利點；使用PX Pay儲值金單筆每滿1,000元，送400限時福利點。 全聯目前也配合政府減塑政策推出裸賣蔬果。記者黃筱晴／攝影 全聯抗漲專區持續推出多樣品項祭優惠。記者黃筱晴／攝影 農委會主委陳吉仲（左）與全聯福利中心董事長林敏雄（右）於抗漲專區合影。圖／全聯福利中心提供 全聯針對生鮮、乳品、米推出長期促銷。圖／全聯福利中心提供 全聯於每週固定時間推出生鮮商品優惠。圖／全聯福利中心提供

商品推薦