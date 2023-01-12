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北榮+陽明交大聯盟對抗新冠病毒 今啟動P3實驗室

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
北榮與陽明交大啟動P3實驗室，今舉行揭牌儀式，提升新冠病毒研究水準。圖／台北榮總提供
北榮與陽明交大啟動P3實驗室，今舉行揭牌儀式，提升新冠病毒研究水準。圖／台北榮總提供

因應新冠疫情肆虐，台北榮總與陽明交大於2020年2月6日成立「榮陽交新型冠狀病毒研發聯盟」，共同合作投入快篩試劑、抗病毒藥物及疫苗研發。台北榮總表示，該院於醫學科技大樓10樓興建關鍵設施的生物安全第三等級 (BSL-3；P3)實驗室，並於去年12月通過疾管署之SARS-CoV-2研究核可，今舉行揭牌儀式。

台北榮總院長陳威明說，因應新興病毒與病原菌造成的公共衛生挑戰，國家維持合格具安全防護的生物安全第三等級實驗室，作為進行高風險病原之研究場所，有其必要性，P3實驗室在修繕的過程中，也受到很多人的幫忙。

陳威明特別感謝輔導會移緩濟急計畫資助修繕，潤泰集團尹衍樑總裁提供經費和工程技術協助，讓實驗室達到疾管署「最新版新型冠狀病毒實驗室生物安全指引」的高規格要求，以及國防醫學院預醫所P4團隊多次協助訓練種子教官。

另外，非常感謝林口長庚醫院P3實驗室，台大微生物體核心實驗室和國衛院P3實驗室及疫苗中心，提供了非常多P3實驗室的運作實務經驗。陽明交大在SARS-CoV-2研究工作有深厚基礎，期待北榮與陽明交大運用P3實驗室為創新研發平台，推動SARS-CoV-2研究工作，厚植新興高風險傳染病研究水準。

國立陽明交通大學校長林奇宏說，今啟用儀式為北榮與陽明交大團隊的里程碑，這個實驗室是榮陽交團隊在國人殷切期盼下催生，雖然現在防疫措施陸續解封，正學著與病毒共存，如此更需要從科學層面多瞭解病毒，期待透過實驗室啟用，貢獻更多成果協助科學研究與防疫工作的進行。

前疾管署署長、現任中華民國無任所大使郭旭崧指出，這次疫情重新喚起政府、社會與學界對P3實驗室的重視，不得不說是台灣一次新的契機。過去我們並不是沒有P3實驗室，但就像許多防疫戰略物資一樣，在沒有疫情的時候往往被忽略，等到疫情瀕臨城下才後悔莫及。既然防疫視同作戰，戰備永續至為重要。相信榮陽交團隊一定能妥善運用這個實驗室，不負國人所託。

陽明交大 團隊 疫情

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