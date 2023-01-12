2022年國家醫療品質獎 364個團隊獲國家級榮耀

台灣醫療品質有目共睹，醫院評鑑暨醫療品質策進會今舉辦「2022年第23屆國家醫療品質獎」頒獎典禮。本屆全國共364個團隊在各類競賽組別中獲得國家級榮耀的肯定，年度大獎「特優機構獎」由高雄長庚醫院及高雄市立小港醫院獲得殊榮。醫策會表示，國家醫療品質獎是全國最具權威且最專業的醫療品質領導品牌，副總統賴清德到場讚揚所有得獎團隊的卓越表現。

賴清德副總統致詞提到，台灣面對新冠疫情打出了一場漂亮的戰役，特別感謝所有醫護人員勇敢站在第一線，照顧國民的生命安全。謝謝醫界夥伴的負重前行，在疫情期間保家衛國，讓台灣的醫療在國際間取得亮眼的成績。

賴清德說，台灣身處抗疫前段班，未來可能面臨新的疫病衝擊，也要做好充足準備，持續精進國內的醫療品質。除政府政策規劃外，也仰賴醫策會對人才培養與教育。在數位轉型趨勢下，醫療體系也將持續結合科技應用，邁向精準醫療，提供國民更優質、更強力醫療照護。感謝醫界堅定面對新舊挑戰，在疫情衝擊之下，仍持續精進醫療品質，展現臺灣醫療體系的韌性，致力守護病人安全。

因應國家發展數位轉型策略，醫策會透過競賽選拔出優秀、值得推廣的創新智慧醫療照護或整體解決方案，使照護流程整合有效落地應用，進而引領醫療照護進入全新的服務模式。而今年台北榮總、國泰醫院及台北市立萬芳醫院，運用品質管理為基礎，從臨床照護、行政管理或教學研究等各方面導入資訊科技，以提升醫療作業整體效率與安全，在智慧醫療服務發展上展現全方位亮眼成果，因此脫穎而出獲頒「智慧醫院全機構標章」。

智慧醫療類產業應用組則由中國醫藥大學附設醫院榮獲「銀獎」及醫諾華醫學科技股份有限公司榮獲「銅獎」。醫策會與醫界攜手打造享譽國際的醫療成就，未來亦將持續陪伴各機構提升醫療品質，打造更具有韌性的醫療系統，再創台灣醫療的巔峰榮耀。

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